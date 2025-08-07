Nietrzeźwy mężczyzna spadł na tory. Wstrzymano ruch pociągów

Gdańsk

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na stacji Gdańsk Przymorze-Uniwersytet. Na tory wskoczył nietrzeźwy mężczyzna, który nie był w stanie się z nich podnieść. Do dramatu nie doszło dzięki błyskawicznej reakcji kontrolerów biletów oraz dyspozytorów.

Ruch pociągów został natychmiast wstrzymany. Mężczyzna został ściągnięty z torów i przeniesiony w bezpieczne miejsce. Na miejsce wezwana została policja i pogotowie.

- Nasi kontrolerzy nie tylko zachowali zimną krew, ale również zadziałali w pełni profesjonalnie i odpowiedzialnie, ratując życie człowiekowi, który przez swoją lekkomyślność znalazł się o krok od śmierci - podano w komunikacie na facebookowym profilu SKM Trójmiasto.

Brak reakcji może kosztować życie

Szybka Kolej Miejska przypominała, że alkohol i tory to śmiertelne połączenie.

- Tu nie ma miejsca na głupotę, brawurę ani "spontaniczne pomysły". To nie był nieszczęśliwy wypadek - to był akt skrajnej nieodpowiedzialności - podkreślili kolejarze.

Zaapelowali do wszystkich pasażerów, by, widząc osobę, która zachowuje się w sposób, który wskazuje na stan nietrzeźwości, zatacza się lub stwarza zagrożenie, nie pozostawać obojętnymi.