Trójmiasto Miała zaatakować 14-latka, bo mówił po ukraińsku Oprac. Natalia Grzybowska |

Europa staje bardziej ksenofobiczna? Debata kobiet w TVN24 BiS Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: tomeqs/Shutterstock

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Policjanci wyjaśniają okoliczności incydentu, do którego doszło w minioną niedzielę na ulicy Świętej Barbary w Gdańsku. Przed godziną 21 dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że nieznana kobieta zaatakowała dziecko, a następnie oddaliła się z miejsca zdarzenia.

Na miejscu funkcjonariusze przekazali matce chłopca informacje dotyczące dalszego postępowania oraz konieczności przebadania małoletniego. Ze względu na barierę językową wręczono jej również wezwanie na przesłuchanie z udziałem tłumacza. We wtorek kobieta złożyła zawiadomienie.

Jak zrelacjonowała, zaatakowanym to 14-letni obywatel Ukrainy. Napastniczce miało przeszkadzać, że chłopiec posługuje się swoim ojczystym językiem i przebywa w Polsce. Twierdziła także, że nastolatek obraził jej córkę. Wzburzona kobieta miała szarpać i uderzać 14-latka, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia.

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Jak przekazała Komenda Miejskiej Policji w Gdańsku, jej funkcjonariusze zajmują się wyjaśnianiem sprawy. Mundurowi zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, które są obecnie analizowane. Trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz zatrzymania sprawczyni.

Źródło: Google Maps

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