"Nogi miałam jak z waty, serce waliło jak młot". Zakonnica o odnalezieniu dziecka w oknie życia

"Nogi jak z waty, serce waliło mi jak młot"

- Chyba nigdy tego nie zapomnę. Była niedziela, godzina 19.45, nagle w całym domu rozległ się głośny dzwonek. Nasze podopieczne wyszły na korytarz z dziećmi, pytając co się dzieje. Zajrzałyśmy do okna życia, a tam leżała dziewczynka. Nogi miałam jak z waty, a serce waliło mi jak młot. Nie mogłam opanować łez. Nie było to już małe niemowlę. Dziecko było pięknie ubrane. Nie znalazłyśmy przy nim żadnej karteczki czy zabawki – opowiada siostra Lucjana.

- Symboliczne jest to, że Helenka (tak o dziewczynce mówią siostry) trafiła do nas w pierwszą niedzielę adwentu, która nazywana jest niedzielą nadziei. I my mamy wielką nadzieję, że ta dziewczynka otrzyma nowe, dobre życie. Chciałybyśmy bardzo, by trafiła do rodziny, która będzie ją kochać - dodaje siostra zakonna.