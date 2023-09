Krzyczała "j***ć PiS" podczas Strajku Kobiet, sąd uznał ją za winną. "Jestem w szoku"

Sąd uznał, że "kluczowe znaczenie mają okoliczności w jakich doszło do popełnienia tego czynu". - Kobieta działała w ramach publicznego protestu, w obronie i godności i praw kobiet prezentując odmienne stanowisko dot. prawa aborcyjnego. Doznawała wielu emocji bezsilności, bezradności, rozpaczy - tłumaczył asesor wydający wyrok. Jednocześnie uznał, że "słowo ma charakter nieprzyzwoity, co oznacza, że jest sprzeczne z normami społecznymi, wyrażające pogardę, brak szacunku, aroganckie".

Trzyletni proces studentki medycyny

- My tak samo jak Julia byłyśmy na ulicy i skandowałyśmy różne hasła. Jestem w szoku. Uznanie Julii winną za to, że krzyczała na ulicy "j**** PiS" nie mieści się w głowie, bo dobrze wiemy, że wiele osób to krzyczało i wiele osób było na ulicy. Wybranie Julii i jej skazanie jest związane z tym, że państwo chce zastraszyć i chce powiedzieć kolejnym osobom, które będą myślały o tym, żeby protestować, że następnym razem to one zostaną uznane za winne - stwierdziła Julianna Łoboda z Fundacji "Widzialne".