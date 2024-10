Jest decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy tira po tragicznym karambolu

Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 37-letni kierowca tira, który na drodze S7 w Borkowie (Pomorskie) spowodował karambol 21 aut. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt. Zdecydował, że 37-latek będzie pod dozorem policyjnym i siedem razy w tygodniu musi stawiać się we właściwej jednostce policji. Kierowca za pośrednictwem adwokata złożył bliskim ofiar "wyrazy najszczerszego współczucia".