W Trójmieście zmieniona zostanie organizacja ruchu w pobliżu cmentarzy. Na niektórych ulicach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, a na części ulic czasowo będzie obowiązywał zakaz ruchu. Podajemy wskazówki, jak sprawnie dojechać do nekropolii w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Gdańsk, cmentarz Łostowicki

Zmiany w ruchu wokół Cmentarza Łostowickiego, największej gdańskiej nekropolii, zaczęły obowiązywać od ubiegłej soboty. Zamknięta dla ruchu jest jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej przy punktach handlowych. Ustawione są też wygrodzenia na al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej. 1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem: komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenia przycmentarnego handlu. Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych jednokierunkowy w relacji od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej. W rejonie cmentarza wyznaczono parking dla osób niepełnosprawnych, znajduje się on przy bocznej bramie cmentarza - poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych).

Dla pozostałych kierowców będą 3 parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego, trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej.

Gdańsk, Cmentarz Centralny Srebrzysko

Dojazd do Cmentarza Centralnego Srebrzysko będzie się odbywał jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu. Do cmentarza w Oliwie dojazd prowadzić będzie ul. Opacką, która 1 listopada będzie jednokierunkowa od al. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Wyznaczono miejsca postojowe: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

Gdańsk. Cmentarz Garnizonowy, Św. Franciszka, Salvator Nowy i Św. Jadwigi

Zmieniona zostanie również organizacja ruchu wokół Cmentarza Garnizonowego. Ruch na ul. Dąbrowskiego będzie się odbywał dwukierunkowo. Po obu stronach jezdni wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja, poniżej Dworca PKS. Od ubiegłego soboty wprowadzony został zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja. Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach będzie możliwy od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta – Kartuska. Dojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie będzie przebiegał jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą. Do Cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej). Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych). Ul. Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

Akcja "Gdańsk Pomaga Sprzątać Groby" 30.10| Osoby starsze albo niepełnosprawne w Gdańsku nie muszą martwić się tym, aby w listopadzie sprzątnąć groby swoich bliskich. Mogą zrobić to za nich wolontariusze, a potem mogą też zapalić znicz. - Chcemy im w tym trudnym czasie pomóc, wyręczyć w uprzątnięciu grobów, nie odbierając im prawa do dbania o groby najbliższych - mówi Milena Mieczkowska z Fundacji Gdańsk Pomaga. TVN24

Dojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

Gdańsk - zmiany w komunikacji publicznej

W trakcie świąt wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji autobusowej i tramwajowej w Gdańsku. W piątek działać będą cztery cmentarne linie autobusowe: 610, 611, 627, 675 oraz specjalna linia tramwajowa 68. Gdańscy urzędnicy zachęcają do pozostawienia samochodów i korzystania z komunikacji miejskiej. Z-ca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Wojciech Siółkowski poinformował, że specjalna linia tramwajowa 68 będzie kursowała na trasie Stogi- Śródmieście SKM - Łostowice-Świętokrzyska.

ZOBACZ TEŻ: Znani aktorzy i aktorki znów staną z puszkami na Powązkach

- Z przystanku Wilanowska będzie można łatwo dostać się na cmentarz Łostowicki. Zwiększymy też częstotliwość kursowania autobusów linii 115 i 162. Będą uruchomione także dwie specjalne linie autobusowe – 627, która będzie kursowała z Żabianki na pętlę Chełm-Witosa, dowożąc pasażerów na Srebrzysko i cmentarz Łostowicki, oraz linia 675 z Dworca Głównego i Placu Solidarności, która na trasie minie cmentarz Łostowicki - podał. Dodał, autobusy tej linii będą się zatrzymywały od strony ul. Łostowickiej przy bramie i przy ul. Cedrowej, po przeciwnej stronie cmentarza.

Władze Gdyni podały, że osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmentarze komunalne w dni powszednie w godz. 8:00-10:00 dopiero po 3.11.

Gdynia. Cmentarz Witomiński

Na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni oraz cmentarzu komunalnym w Kosakowie do 2.11 w godz. 9:00-17:00 kursować będą wolnobieżne pojazdy elektryczne. Przejazdy tymi pojazdami będą bezpłatne. Do 3.11. cmentarze komunalne będą otwarte przez całą dobę. Jak co roku w związku z okresem Wszystkich Świętych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w okolicy gdyńskich nekropolii. Zmiany w organizacji ruchu będą dotyczyć trzech gdyńskich nekropolii i są podobne do zmian wprowadzanych w poprzednich latach. Obowiązywać będą od późnych godzin wieczornych 30.10. do 3.11. (niedziela do godz. ok. 18:00). Organizacja ruchu zmieni się również w okolicy cmentarza w Kosakowie. Na ul. Witomińskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową do skrzyżowania z ul. Warszawską. Od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich i rowerzyści. Pozostali uczestnicy ruchu, w tym taksówki, będą mogli dostać się w rejon cmentarza tylko od ul. Kieleckiej. Z ul. Śląskiej w lewo w ul. Warszawską będą mogły skręcić jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich. Przez skrzyżowanie ul. Śląskiej z al. Marsz. Piłsudskiego (węzeł im. Franciszki Cegielskiej) w kierunku Chyloni będzie można przejechać jedynie wiaduktem przebiegającym nad jezdnią al. Marsz. Piłsudskiego. Nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Zjazdowej na ul. Witomińską. Na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej, Rolniczej, Witomińskiej i Konwaliowej nie będzie można skręcić w lewo z ul. Kieleckiej w ul. Konwaliową, a z ul. Witomińskiej będzie można pojechać tylko w prawo w ul. Rolniczą.

Jak dojechać na cmentarz przy Witomińskiej? ZDIZ Gdynia

Gdynia. Cmentarz przy Spokojnej i Marynarki Wojennej

Zmiany w organizacji ruchu zaplanowano też przy ul. Spokojnej, gdzie jest Cmentarz komunalny. Po obu stronach ul. Spokojnej – od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do drogi dojazdowej do cmentarza, jak i ta droga – będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania. Z wlotu ul. Spokojnej na skrzyżowanie z ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo. Kierowcy będą mogli skorzystać z parkingu przy ul. Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.

Jak dojechać na cmentarzy przy Spokojnej? ZDIZ Gdynia

W pobliżu Cmentarza Marynarki Wojennej przy ul. Antoniego Muchowskiego zaplanowano, że na ulicach Miegonia oraz Muchowskiego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu – od ul. Dickmana do ul. Arciszewskich.

Jak dojechać na cmentarz przy Muchowskiego? ZDIZ Gdynia

Gdynia. Cmentarz w Kosakowie

Zmiany w organizacji ruchu będą też obowiązywać od 1 do 2 listopada (piątek-sobota) okolicy cmentarza komunalnego w Kosakowie. W tych dniach obowiązywać będzie: objazd do cmentarza komunalnego przy ul. Rzemieślniczej przez wieś Pierwoszyno prowadzi ulicami Żeromskiego – Kaszubską – Rumską – Rzemieślniczą; zakaz zatrzymywania się po stronie cmentarza na ul. Rzemieślniczej – nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej; zakaz zatrzymywania się po lewej stronie ul. Żeromskiego – na odcinku od ronda do ul. Kaszubskiej – nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej; zakaz zatrzymywania się po obu stronach ul. Leśnej – na odcinku od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej oraz ruch jednokierunkowy na ul. Rzemieślniczej – w kierunku ul. Rumskiej – do ul. Chrzanowskiego.

Gdynia - zmiany w komunikacji publicznej

W związku z koniecznością wprowadzenia przez ZKM w Gdyni autobusów przegubowych do obsługi linii nr 105, dodatkowy przystanek końcowy dla tej linii zostanie zlokalizowany przy ul. Szkolnej w Mechelinkach przed wjazdem na pętlę. Obecny przystanek końcowo-początkowy na pętli nie jest dostosowany do obsługi autobusów przegubowych. Termin wprowadzenia zmiany: 26.10.-3.11. (sobota–niedziela). W Gdyni w dniach 28-30 października obowiązywać będą stałe rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej. W rejonie cmentarzy obowiązują jeszcze stałe organizacje ruchu. W środę 30 października w godz. 8:30-17:00 zwiększona zostaje częstotliwość kursowania linii 190 do 7-10 minut. Specjalne linie autobusowe zapewnią też dojazd do gdyńskich nekropolii.

Sopot. Cmentarz przy Malczewskiego

W okresie Wszystkich Świętych zmieni się również organizacja ruchu wokół cmentarzy w Sopocie. Jak podaje sopocki magistrat, od czwartku, po porannym szczycie komunikacyjnym, do godzin porannych w piątek (ok. godz. 7) obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu na odcinku ulicy Malczewskiego, między ulicami Księżycową i Kolberga.

Organizacja ruchu obowiązująca od 31 października od godz. 10 ZDIZ Sopot

- Od piątku, od ok. godz. 7 ruch jednokierunkowy obowiązywać będzie już od al. Niepodległości do ul. Kolberga. By usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej, na odcinku ul. Malczewskiego - od ul. Chodowieckiego do wysokości kościoła - na prawym pasie jezdni wyznaczony zostanie buspas – tłumaczy Marlena Klepacz z Urzędu Miasta Sopotu. Ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie również na trzech innych ulicach przyległych do ul. Malczewskiego. Na ul. Księżycowej będzie obowiązywać jeden kierunek ruchu od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca, na ul. Okrężnej jeden kierunek ruchu w stronę ul. 23 Marca, a na ul. Słonecznej jeden kierunek ruchu w stronę ul. Okrężnej. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do niedzieli, 3 listopada, do ok. godz. 20.

Organizacja ruchu obowiązująca od 1 do 3 listopada włącznie. ZDIZ Sopot

Sopot - zmiany w komunikacji publicznej

Władze miasta zachęcają osoby odwiedzające sopockie nekropolie do korzystania z komunikacji publicznej, która będzie traktowana priorytetowo w stosunku do samochodów osobowych. - Dojazd w bezpośrednią bliskość nekropolii możliwy będzie wyłącznie transportem zbiorowym. Wybierając się na cmentarz autobusem lub trolejbusem, nie musimy się martwić, gdzie zaparkować samochód, unikniemy też stania w korkach – podkreśla wiceprezydent Sopotu Michał Banacki. W czwartek w Sopocie będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni powszednie, a w piątek i sobotę, sobotnie rozkłady jazdy. W niedzielę transport zbiorowy będzie kursował zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w niedziele i święta.

Autorka/Autor:bż

Źródło: PAP