Zatrzymani kolejni członkowie gangu. Narkotyki ukryli w zbiorniku na paliwo

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne trzy osoby powiązane z grupą przestępczą zajmującą się wytwarzaniem, przemytem i handlem narkotykami. Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w przemycie ponad 25 kg narkotyków w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

Zarzuty postawiono ośmiu osobom

To już kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym aktualnie przeciwko łącznie 13 osobom natomiast zarzuty dotyczące nielegalnego wytwarzania narkotyków oraz ich wprowadzania do obrotu przedstawiono do tej pory 8 osobom. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w sprawie.