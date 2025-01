Nergal ponownie na ławie oskarżonych w sprawie obrazy uczuć religijnych

Ponownie odczytany akt oskarżenia

Obrońca Nergala domaga się uniewinnienia

Obrońca oskarżonego mec. Jacek Potulski podkreślił, że domaga się dla swojego klienta uniewinnienia. To, co zrobił Darski nazwał "satyrą". "Wskazujemy, że nawet warunkowe umorzenie jako stwierdzenie tego, że doszło do czynu zabronionego, jest niedopuszczalne w tej sytuacji" - stwierdził.