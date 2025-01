87-latek zainstalował w telefonie aplikację i stracił pół miliona złotych

Policjanci ostrzegają: • Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej; • Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych; • Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, np. aplikacji pozwalającej na zdalny dostęp do urządzeń, z których logujesz się do bankowości elektronicznej; • Nie wpisuj nieznanego numeru konta do swojej bankowości elektronicznej, na które mają być przelewane zyski z inwestycji; • Jeśli otrzymasz przelew od nieznanego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi — nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie; • Zwracaj uwagę na fałszywe aplikacje i strony firm namawiające do inwestowania; • Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policji; • nie daj się skusić wizją szybkiego zysku; • nie podejmuj decyzji o inwestowaniu pieniędzy pod wpływem emocji