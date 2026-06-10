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Trójmiasto

14-latek postrzelony z wiatrówki. Strzał padł z okna

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14-latek postrzelony z wiatrówki. Strzał padł z okna mieszkania
14-latek postrzelony z wiatrówki. Zatrzymano podejrzanego
Źródło wideo: KWP Gdańsk
Źródło zdj. gł.: KWP Gdańsk
48-latek z Gdańska został zatrzymany po tym, jak miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Jak tłumaczył policji, chciał jedynie wystraszyć hałaśliwych nastolatków.

W niedzielę, około godziny 21.30, policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu przy ul. Menonitów w Gdańsku. Miało tam dojść do postrzelenia z wiatrówki 14-latka. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce i potwierdzili te informacje.

Jak ustalili mundurowi, grupa nastolatków przebywała w jednej z osiedlowych altanek. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze miał wychylić się mężczyzna, który w wulgarny sposób zażądał, by opuścili teren, twierdząc, że są zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał, a jeden z nich został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec został przewieziony do szpitala.

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Mężczyzna był pijany

Policjanci szybko ustalili i zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 48-letni mieszkaniec Gdańska, który został przewieziony do jednostki policji. Mężczyzna tłumaczył, że chciał jedynie wystraszyć nastolatków. W trakcie czynności okazało się, że był on nietrzeźwy - badanie wykazało blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Po wytrzeźwieniu 48-latek usłyszał zarzut naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni. Za ten czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście zdecydowała o zastosowaniu wobec mężczyzny dozoru policyjnego.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjadzieciGdańsk
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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