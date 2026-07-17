Trójmiasto 19-latek zginął po uderzeniu w drzewo Oprac. Natalia Grzybowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP Gdańsk

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Chwilę po godzinie 1 w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie o samochodzie osobowym, który uderzył w drzewo w miejscowości Bolesławowo na Pomorzu.

Jak przekazał nam rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. asp. Dawid Westrych, w rozbitym pojeździe znajdowała się jedna osoba, była zakleszczona wewnątrz.

Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe Źródło zdjęcia: KP PSP Gdańsk

Mężczyzny nie udało się uratować

Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego, ewakuowali go z pojazdu, a następnie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.

Nie udało się go uratować, lekarz stwierdził zgon 19-letniego mężczyzny.

Okoliczności i dokładny przebieg wypadku będą wyjaśniać policjanci..

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 4️⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 7️⃣3️⃣ (bez ostatniej doby)

Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/FNMZnyUdgR — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 17, 2026 Rozwiń