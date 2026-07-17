19-latek zginął po uderzeniu w drzewo
Chwilę po godzinie 1 w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie o samochodzie osobowym, który uderzył w drzewo w miejscowości Bolesławowo na Pomorzu.
Jak przekazał nam rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. asp. Dawid Westrych, w rozbitym pojeździe znajdowała się jedna osoba, była zakleszczona wewnątrz.
Mężczyzny nie udało się uratować
Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego, ewakuowali go z pojazdu, a następnie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.
Nie udało się go uratować, lekarz stwierdził zgon 19-letniego mężczyzny.
Okoliczności i dokładny przebieg wypadku będą wyjaśniać policjanci..
Źródło: tvn24.pl