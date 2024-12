Dziś ostatni raz pojedziemy za darmo. Na tym odcinku autostrady A1 wracają opłaty

Wraz z nowym rokiem wracają opłaty na autostradzie A1, na odcinku Toruń-Gdańsk. Darmowy przejazd obowiązywał od września 2023 roku. Ministerstwo Infrastruktury informuje, że koszt związany ze zniesieniem opłat na tym odcinku w 2024 roku wyniósł około 248 mln zł. -Składali się na to wszyscy podatnicy, bez względu na to, czy korzystali z przejazdu tym odcinkiem autostrady, czy nie - komentuje resort.

Od północy 1 stycznia 2025 roku wracają opłaty na autostradzie A1, na odcinku Toruń-Gdańsk dla pojazdów kategorii 1 i 1A. Stawki za przejazd dla pojazdów wszystkich kategorii pozostają takie same jak przed wprowadzeniem zwolnienia w 2023 roku.

Ministerstwo: składali się wszyscy podatnicy

Opłaty na odcinku Toruń-Gdańsk autostrady A1 zostały zniesione 4 września 2023 roku przez ówczesny rząd. Zwolnienie obowiązywało samochody osobowe i motocykle do końca 2023 roku. Obecny rząd przyjął w grudniu 2023 roku uchwałę przedłużającą zniesienie opłat na tym odcinku przez cały rok 2024.

"Całkowity koszt związany ze zniesieniem opłat na autostradzie A1 Gdańsk - Toruń wyniósł w 2024 r. ok. 248 mln zł. Środki wpłacone na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego w ramach rekompensaty utraconych wpływów pochodziły z budżetu państwa. Oznacza to, że składali się na nie wszyscy podatnicy, bez względu na to, czy korzystali z przejazdu tym odcinkiem autostrady, czy nie" - przekazał nam Rafał Jaśkowski, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Infrastruktury.