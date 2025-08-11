Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



W ostatnich tygodniach w sieci rozgorzała debata na temat zjawiska tak zwanego sharentingu. Wszystko za sprawą założenia przez influencerkę Anielę Woźniakowską (znaną też jako Lil Masti) i jej męża Fundacji Dzieci są z Nami, która w swoich celach wymienia między innymi "promocję wizerunku dzieci w przestrzeni publicznej", "stawianie czoła ruchom, które chcą wyeliminować wizerunek dzieci z internetu" oraz "wspieranie rodziców w decyzjach związanych z sharentingiem".