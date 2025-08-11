Nie jest prawdą, jak przekonują niektórzy influenserzy, że nie ma badań, dlaczego rodzice robią to dzieciom. Przegląd wyników i publikacji poświęconych sharentingowi dla TVN24+ zrobił dr Kamil Janowicz z Uniwersytetu SWPS - psycholog, pracownik naukowy zajmujący się tematyką rodzicielstwa, prywatnie tata dwójki dzieci. Artykuł dostępny w subskrypcji
W ostatnich tygodniach w sieci rozgorzała debata na temat zjawiska tak zwanego sharentingu. Wszystko za sprawą założenia przez influencerkę Anielę Woźniakowską (znaną też jako Lil Masti) i jej męża Fundacji Dzieci są z Nami, która w swoich celach wymienia między innymi "promocję wizerunku dzieci w przestrzeni publicznej", "stawianie czoła ruchom, które chcą wyeliminować wizerunek dzieci z internetu" oraz "wspieranie rodziców w decyzjach związanych z sharentingiem".