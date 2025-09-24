Logo strona główna
"Drony z plastiku i tektury". Kiedy każda wersja wydarzeń jest podejrzana. I o to chodziło

Piotr Szostak
Piotr Szostak
Dron znaleziony na polu
Dron znaleziony na polu
Źródło: Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski
Do czegoś takiego wysłaliśmy F-35? - pytał były minister edukacji Przemysław Czarnek, drwiąc z "tekturowych dronów", które wleciały nad Polskę. W tym samym czasie prorosyjskie narracje zalały media społecznościowe. Miały jeden cel: rozmyć prawdę. Jak podaje NASK, z 208 zgłoszonych dezinformujących treści Facebook usunął zaledwie dwa posty, a TikTok - jeden film.Artykuł dostępny w subskrypcji

CZYTAJ KONKRET24. WERYFIKACJA FAKE-NEWS, FACT-CHECKING, ANALIZA INFORMACJI Z SIECI >>>

Niedziela, 10 września. Pod artykułem "Rzeczpospolitej", informującym o nocnym wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną, komentarze na Facebooku mnożą się w szybkim tempie. Użytkownik Luk Asz pisze: "Ciekawe, że atak nastąpił zaraz po tym, jak Nawrocki oznajmił, że nie wyśle żadnego wojska na Ukrainę. Zresztą nie pierwszy raz Ukraina chce Polskę wciągnąć do wojny".

Podobnych głosów są dziesiątki. W komentarzach roi się od krótkich, kąśliwych zdań mających wspólny mianownik - nieufność. Podejrzenia mieszają się tu z teoriami spiskowymi. Wśród tzw. reakcji użytkowników dominuje "haha". "Motłoch uwierzył w te bzdety?" - pyta Jan Kowalski, anonimowy profil bez zdjęcia.

"Rosyjskie z Kijowa. Dlaczego Ukraińcy strzelają w nas ruskimi dronami? Skąd wzięli? Kupują od Ruskich?" - dodaje Joanna z Warszawy, obserwowana przez ponad 700 osób, która regularnie udostępnia treści antyszczepionkowe i wpisy Grzegorza Brauna.

Rosja i Białoruś szerzą dezinformację w sieci. Swoją rolę odgrywają też "pożyteczni idioci"
Źródło: Tomasz Wesołowski/Fakty po Południu TVN24

"Chcą wcisnąć nas na wojnę"

Tego samego dnia w trybie alarmowym przy jednym stole zasiadają przedstawiciele instytucji czuwających nad bezpieczeństwem w polskiej cyberprzestrzeni. To Połączone Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa - narada kryzysowa, którą minister cyfryzacji zwołuje w sytuacjach zagrożeń, takich jak atak hakerski na infrastrukturę krytyczną czy kampania dezinformacyjna. W tym przypadku dezinformacja towarzyszy prowokacji wojskowej.

Piotr Szostak
Piotr Szostak
