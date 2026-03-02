Zderzenie samochodu osobowego z karetką, Szczecin Źródło: TVN24/ Paweł Sadzik

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę ok. godz. 17 na skrzyżowaniu ul. Malczewskiego i al. Wyzwolenia w Szczecinie doszło do zderzenia karetki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z samochodem osobowym.

Policja podała wstępnie, że karetka jechała na sygnale. Te informacje potwierdziła w rozmowie z reporterem tvn24.pl Natalia Dorochowicz z WSPR w Szczecinie. Ambulans zderzył się z jadącym samochodem osobowym.

Zderzenie samochodu osobowego z karetką, Szczecin Zderzenie samochodu osobowego z karetką, Szczecin Źródło: TVN24 Zderzenie samochodu osobowego z karetką, Szczecin Źródło: TVN24 Zderzenie samochodu osobowego z karetką, Szczecin Źródło: TVN24

Pięć osób poszkodowanych

Na miejsce zadysponowano pięć zespołów ratownictwa medycznego. - Na miejscu wezwania znajdowało się pięciu poszkodowanych w tym trzyosobowa załoga karetki, pacjent karetki oraz kierowca samochodu osobowego biorącego udział w zdarzeniu - przekazała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Poszkodowani po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24