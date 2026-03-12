Domowa wytwórnia narkotyków, trzy osoby zatrzymane

Nielegalna plantacja i fabryka narkotyków wykryta przez policję Źródło: KMP w Szczecinie

W jednym z mieszkań w podszczecińskiej miejscowości działała w pełni wyposażona, domowa plantacja i wytwórnia narkotyków. Policjanci po wejściu do lokalu znaleźli w jednym pomieszczeniu instalację i narzędzia służące do produkcji narkotyków. Był tam namiot uprawowy, specjalistyczne lampy i działający system wentylacyjny. Policjanci zabezpieczyli też sadzonki konopi w różnym stadium wzrostu. W innym pomieszczeniu leżały akcesoria wykorzystywane do suszenia i porcjowania.

Policjanci zabezpieczyli niemal 600 gramów różnych środków odurzających - metaamfetaminę, THC, haszysz i grzyby halucynogenne. Podczas przeszukania lokalu policjanci przejęli również telefony komórkowe, laptopy oraz gotówkę. Śledczy zakładają, że sprzęt elektroniczny może zawierać dowody potwierdzające handel narkotykami, a pieniądze mogą pochodzić z ich sprzedaży. Analiza tych materiałów już trwa.

Trzy osoby zatrzymane

W sprawie zatrzymano trzy osoby, które usłyszały zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród nich byli: mężczyzna poszukiwany na podstawie listu gończego, a także osoba poszukiwana w celu doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Sprawa może mieć charakter rozwojowy

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został przekazany do prokuratury. Po jego analizie, na wniosek policji oraz prokuratora, sąd zdecydował, że cała trójka najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. To oznacza, że śledztwo będzie prowadzone przy całkowitym odizolowaniu podejrzanych od otoczenia.

Śledczy pracują teraz nad ustaleniem pełnego zakresu działalności nielegalnej wytwórni. Analizowane są zabezpieczone urządzenia, kontakty podejrzanych oraz możliwe powiązania z innymi osobami.

