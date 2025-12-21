Pożar budynku. Mieszkaniec nie żyje, strażak ranny

Do pożaru doszło w niedzielę po godzinie 8 w mieszkaniu przy ulicy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu.
"W trakcie przeszukania budynku w mieszkaniu znaleziono mężczyznę, u którego podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, kontynuowaną po przybyciu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon mężczyzny" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
Jak poinformowała straż, jeden ze strażaków został lekko ranny. Po opatrzeniu przez ratowników medycznych trafił do szpitala.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii.
