Szczecin

23-latek zginął po bójce. Poszukiwany mężczyzna sam zgłosił się do policjantów

Atak nożownika w Ursusie (zdj. ilustracyjne)
Województwo zachodniopomorskie
Źródło: tvn24
19-latek, który miał użyć noża podczas bójki w centrum Szczecinka (Zachodniopomorskie) i śmiertelnie ranić 23-latka, sam zgłosił się do miejscowej komendy policji. Prokuratura chce postawić mu zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć człowieka.

Do zatrzymania poszukiwanego 19-latka doszło w poniedziałek (17 listopada). Mężczyzna zgłosił się do policji w obecności adwokata. We wtorek zatrzymany ma zostać doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. Chce ona przedstawić 19-latkowi zarzut czynnego udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć człowieka. Popełnienie tego czynu zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.

19-latek to drugi z mężczyzn, który był poszukiwany po bójce w Szczecinku, do której doszło 8 listopada przed północą. Pierwszy, zatrzymany kilka dni wcześniej, usłyszał zarzut czynnego udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak informowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk, miał przy sobie pałkę. 12 listopada został on aresztowany na trzy miesiące.

W sprawie zatrzymano po zdarzeniu jeszcze siedmiu młodych mężczyzn, którym prokurator przedstawił zarzut czynnego udziału w bójce. Sąd 11 listopada zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Tragiczny finał bójki

Do nocnej bójki z udziałem około 20 młodych mężczyzn doszło w centrum Szczecinka. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby około północy trafiły do szpitala. Jeden z mężczyzn nie wymagał opieki medycznej, drugi po opatrzeniu ran także opuścił placówkę, trzeciemu lekarze nie zdołali uratować życia. 23-latek zmarł w wyniku obrażeń powstałych po ugodzeniu nożem.

Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Nowe informacje prokuratury
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Nowe informacje prokuratury

Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników.

Jak informowała prokuratura, bójka z udziałem młodych mężczyzn w Szczecinku była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej ze wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób. Te zebrały większą grupę i pojechały tam wyrównać rachunki. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie - śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta. 

OGLĄDAJ: Sejm wybiera wicemarszałka. Przedstawiają kandydaturę Hołowni
Kosiniak w Sejmie przedstawia kandydaturę Hołowni

Sejm wybiera wicemarszałka. Przedstawiają kandydaturę Hołowni
WYDANIE SPECJALNE

Kosiniak w Sejmie przedstawia kandydaturę Hołowni
Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZachodniopomorskieSzczecinekPolicjaProkuratura
