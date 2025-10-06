Znęcała się nad niemowlakiem. Usłyszała wyrok

Do zdarzenia doszło w Szczecinie Źródło: Google Earth

Wyrok zapadł w poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Weronika J. została skazana na 13 lat więzienia, ma też zasądzony zakaz wykonywania zawodów związanych z wychowaniem, edukacją i higieną dzieci oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów przez 10 lat.

Chodzi o dramat, który rozgrywał się od początku kwietnia 2024 roku do drugiego maja 2024 przy ulicy Dubois w Szczecinie. Jak poinformował nas Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, Weronika J. "działając co najmniej z ewentualnym zamiarem pozbawienia życia", znęcała się psychicznie i fizycznie ze szczególnym okrucieństwem nad trzymiesięcznym synkiem.

Pomoc wezwali sąsiedzi

Jak ustalili śledczy, kobieta uderzała chłopca po całym ciele, w szczególności w okolicę głowy oraz okolicę żeber, głodziła, nie zapewniała właściwej temperatury otoczenia. W efekcie dziecko poważnie zachorowało, co mogło doprowadzić do jego śmierci.

- Zamierzonego celu pozbawienia życia nie osiągnęła z uwagi na skuteczne udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej - dodał Tomala.

Jak informował wcześniej portal gs24.pl, sprawa wyszła na jaw dzięki sąsiadom skazanej, którzy zauważyli, że dziecko źle wygląda i wezwali pomoc.

Wyrok, który zapadł w poniedziałek przed szczecińskim sądem, nie jest prawomocny.