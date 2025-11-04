Wyprzedzał slalomem, w końcu rozbił auto. Nagranie

Logo strona główna
Szczecin

Źródło: Stop Cham
W Szczecinie doszło do kolizji z udziałem samochodu i busa. Na nagraniu zarejestrowanym przez jednego z kierowców widać, że spowodował ją swoją brawurową jazdą kierowca auta osobowego. Sprawcę zdarzenia ukarano mandatem w wysokości 1500 złotych i 10 punktami karnymi.

Nagranie z kolizji, do której doszło w piątek (31 października) na ulicy Derdowskiego w Szczecinie, opublikował serwis Stop Cham.

"Mistrz kierownicy w mitsubishi w Szczecinie" - napisano w opisie filmu.

Kierowca busa próbował uniknąć zderzenia

Na nagraniu widać, jak kierowca czerwonego mitsubishi brawurowo zmieniał pasy, wyprzedzając slalomem inne pojazdy - najpierw lewym pasem wyprzedził autobus, następnie prawym pasem suv-a, po czym wcisnął się między niego a toyotę na lewy pas. Przekroczył jednak podwójną ciągłą linię i wjechał na przeciwległy pas. Tam zderzył się z prawidłowo jadącym busem, którego kierowca bezskutecznie próbował uniknąć zderzenia, zjeżdżając maksymalnie w prawo.

Refleksem w całej sytuacji popisali się kierowcy jadący za uczestniczącymi w kolizji autami - wyprzedzony chwilę wcześniej przez mitsubishi kierowca suv-a oraz jadący za busem drugi bus.

Policja: nie wiedzieliśmy o tym nagraniu

Szczecińscy policjanci interweniowali w sprawie kolizji. O zdarzeniu poinformowała osoba pokrzywdzona. - Kierowca tego samochodu, który doprowadził do tego niebezpiecznego zdarzenia powiedział, że wyprzedzał inny samochód i dlatego stracił panowanie nad swoim pojazdem i uderzył w samochód dostawczy. Na szczęście, nikomu nic się nie stało i z wiedzy policjantów, którą posiadali wtedy na miejscu zdarzenia, wynikało, że ten kierowca stwarzał niebezpieczeństwo w ruchu, które skutkowało kolizją drogową - powiedziała TVN24 nadkomisarz Anna Gembala, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Sprawcę ukarano mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktami karnymi.

Źródło: Stop Cham

- Nie mieliśmy wiedzy o tym nagraniu. Ono nie trafiło na naszą skrzynkę "Stop agresji drogowej", a szkoda, bo gdybyśmy mieli je wcześniej, to moglibyśmy bardziej kompleksowo podejść do obsługi tego zdarzenia. Warto dawać znać policjantom, że posiadamy nagranie, które może dać głębszy obraz całej sytuacji - dodała Gembala.

Policjantka przypomniała też, że jeśli jest się świadkiem niebezpiecznego zdarzenia na drodze to warto upewnić się, czy jego uczestnicy nie potrzebują jakiejś pomocy. .

Autorka/Autor: FC, aa/tok, tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

