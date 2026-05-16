Szczecin Zderzenie z autem dostawczym, motocyklista poważnie ranny

Wypadek na drodze krajowej nr 10 pod Szczecinem. Motocyklista zderzył się z ciężarowym vanem.

Do groźnego wypadku doszło w piątek po południu na drodze krajowej nr 10. Na odcinku między węzłem drogowym Szczecin-Kijewo, a Płonią motocyklista zderzył się z ciężarowym vanem. Jadący motocyklem mężczyzna odniósł poważne obrażenia. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Do zdarzenia drogowego został zadysponowany zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu wezwania znajdował się mężczyzna w wieku około 40 lat. Poszkodowany miał uraz klatki piersiowej, kręgosłupa i kończyny dolnej. Pacjent przytomny, w stanie stabilnym został przewieziony do szpitala - powiedziała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad droga krajowa nr 10 była zablokowana przez dwie godziny. Okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora prowadzą policjanci.

- Ze względu na dobro prowadzonego śledztwa nie możemy udzielić żadnych informacji - poinformował Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.