"Wielki Bu" jest konwojowany do Lublina. Ma tam usłyszeć zarzuty

W czwartek rano "Wielki Bu" w asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej i Centralnego Biura Śledczego Policji wyruszył konwojem do Lublina, gdzie w ciągu najbliższych godzin usłyszy prokuratorskie zarzuty.

Jak podała reporterka TVN24 Alicja Rucińska, dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała zajmować się handlem, przemytem i produkcją narkotyków.

Ukrywał się za granicą

Zanim jednak Patryk M. trafił do szczecińskiego aresztu ukrywał się za granicą. Został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zatrzymano go na lotnisku w Hamburgu. Wybierał się do Dubaju, jednak służby mu to uniemożliwiły.

Potem trwała procedura ekstradycyjna. Sąd w Hamburgu nie przychylił się do wniosku jego obrońcy o to, by nie wysyłać M. do Polski. Jego obrońca twierdził, że M. nie będzie miał w Polsce uczciwego procesu. Sąd jednak stwierdził, że ekstradycja jest możliwa i 6 listopada "Wielki Bu" został przekazany polskim służbom.

Znajomość z Karolem Nawrockim

M. znany jest m.in. z udziału we freak-fightowych galach MMA. W maju 2024 roku kontrowersje wywołało zdjęcie, które zrobił sobie w Biurze Edukacji Narodowej IPN z ówczesnym prezesem Instytutu, obecnie prezydentem RP Karolem Nawrockim. Zdjęcie opublikował w serwisach społecznościowych z podpisem: "Ciężko było nie skorzystać z zaproszenia, więc skoro i tak byłem w stolicy, wpadłem zobaczyć, jak się Karolowi szefuje w tej instytucji".

Później opublikował też zdjęcie z Nawrockim przy kawiarnianym stoliku z podpisem: "Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać".

W czasie kampanii prezydenckiej media i część polityków krytykowały Nawrockiego za kontakty z M. jako "członkiem gangu sutenerów". Nawrocki, którego pasją jest boks, jesienią ub.r. powiedział "Rzeczpospolitej", że poznał M. kilkanaście lat wcześniej na sali bokserskiej, walczyli "ze sobą w formule sportowej: oficjalnie, w sali bokserskiej, w gronie wielu innych zawodników", a później przez wiele lat się nie widzieli. Dodał, że nie odniesie się więc "do kwestii kryminalnych" i nie ma o nich pojęcia. Z kolei na platformie X Nawrocki napisał, że swoich przeciwników z ringu ceni za podjęcie walki, nie odpowiada jednak za ich życie pozasportowe.

