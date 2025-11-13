Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

"Wielki Bu" jest konwojowany do Lublina. Ma tam usłyszeć zarzuty

Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
"Wielki Bu" usłyszy prokuratorskie zarzuty
Źródło: TVN24
"Wielki Bu", czyli Patryk M., z aresztu w Szczecinie jest konwojowany do Lublina, gdzie w ciągu najbliższych godzin trafi przed oblicze prokuratury. Zostaną mu przedstawione zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W czwartek rano "Wielki Bu" w asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej i Centralnego Biura Śledczego Policji wyruszył konwojem do Lublina, gdzie w ciągu najbliższych godzin usłyszy prokuratorskie zarzuty.

Jak podała reporterka TVN24 Alicja Rucińska, dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała zajmować się handlem, przemytem i produkcją narkotyków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wielki Bu" już w Polsce

"Wielki Bu" już w Polsce

Lublin
Jest zgoda na ekstradycję. Kiedy "Wielki Bu" trafi do Polski?

Jest zgoda na ekstradycję. Kiedy "Wielki Bu" trafi do Polski?

Lublin

Ukrywał się za granicą

Zanim jednak Patryk M. trafił do szczecińskiego aresztu ukrywał się za granicą. Został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zatrzymano go na lotnisku w Hamburgu. Wybierał się do Dubaju, jednak służby mu to uniemożliwiły.

Potem trwała procedura ekstradycyjna. Sąd w Hamburgu nie przychylił się do wniosku jego obrońcy o to, by nie wysyłać M. do Polski. Jego obrońca twierdził, że M. nie będzie miał w Polsce uczciwego procesu. Sąd jednak stwierdził, że ekstradycja jest możliwa i 6 listopada "Wielki Bu" został przekazany polskim służbom.

Kiedy "Wielki Bu" trafi do Polski?
Źródło: TVN24

Znajomość z Karolem Nawrockim

M. znany jest m.in. z udziału we freak-fightowych galach MMA. W maju 2024 roku kontrowersje wywołało zdjęcie, które zrobił sobie w Biurze Edukacji Narodowej IPN z ówczesnym prezesem Instytutu, obecnie prezydentem RP Karolem Nawrockim. Zdjęcie opublikował w serwisach społecznościowych z podpisem: "Ciężko było nie skorzystać z zaproszenia, więc skoro i tak byłem w stolicy, wpadłem zobaczyć, jak się Karolowi szefuje w tej instytucji".

Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M.
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M.
Źródło: TVN24

Później opublikował też zdjęcie z Nawrockim przy kawiarnianym stoliku z podpisem: "Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać".

Karol Nawrocki i Patryk M. ps. Wielki Bu vel Buła
Karol Nawrocki i Patryk M. ps. Wielki Bu vel Buła
Źródło: instagram.com/wielki.bu

W czasie kampanii prezydenckiej media i część polityków krytykowały Nawrockiego za kontakty z M. jako "członkiem gangu sutenerów". Nawrocki, którego pasją jest boks, jesienią ub.r. powiedział "Rzeczpospolitej", że poznał M. kilkanaście lat wcześniej na sali bokserskiej, walczyli "ze sobą w formule sportowej: oficjalnie, w sali bokserskiej, w gronie wielu innych zawodników", a później przez wiele lat się nie widzieli. Dodał, że nie odniesie się więc "do kwestii kryminalnych" i nie ma o nich pojęcia. Z kolei na platformie X Nawrocki napisał, że swoich przeciwników z ringu ceni za podjęcie walki, nie odpowiada jednak za ich życie pozasportowe.

"Wielki Bu" zatrzymany. Rzecznik prezydenta o reakcji Nawrockiego
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Hołownia: jeśli posłowie zgłoszą mnie na wicemarszałka, chętnie się tej funkcji podejmę
pc

Hołownia: jeśli posłowie zgłoszą mnie na wicemarszałka, chętnie się tej funkcji podejmę
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm, MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Wielki BuPolicjaSzczecinLublin
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
Jest wniosek o areszt dla Ziobry
Polska
Szymon Hołownia
Dwa lata "Sejmu bez barierek". Hołownia podsumował
Polska
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
BIZNES
Z cokołu na placu Wileńskim zniknął napis "Ofiarom Rzezi Pragi"
Na postumencie był napis "Ofiarom Rzezi Pragi". Nie ma po nim śladu
WARSZAWA
korea
Furgonetka taranowała stoiska, ludzie uciekali na boki. Nagranie
Świat
Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz z nowymi zarzutami
Lubuskie
imageTitle
14-letni Polak gra o mistrzostwo świata. Sprawdź, jak mu idzie
RELACJA
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
BIZNES
shutterstock_2192841639
Kto rozmawia o finansach ochrony zdrowia? Lekarze czują się wykluczeni z dyskusji
Zdrowie
Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie (13.11.2025)
"Po ludzku najtrudniejszy chyba był ten Braun z gaśnicą"
Polska
Myśliwy sądził, że strzela do dzika (zdjęcie ilustracyjne)
Myśliwy pomylił człowieka z dzikiem. Usłyszał zarzut zabójstwa
Lublin
Suski: minister opowiada, że deszcz pada i drony też spadają. Na co się nabrał?
"Nikt nigdy nie docenił jego twórczości". Hołownia zarządził wystawę
Polska
Pożar budynku z sianem w Facimiechu
Spalona hala, siano dla stu koni i miliony strat. 14-latkowie przed sąd
Kraków
Kierowca ciężarówki wyprzedzał "na trzeciego"
Ciężarówką "na trzeciego", centymetry od zderzenia. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Trumna (zdjęcie ilustracyjne)
Pomyłka w domu pogrzebowym. W trumnie leżał obcy mężczyzna
Wrocław
Zbigniew Ziobro
Co dalej z Ziobrą? Ministrowie komentują
Polska
Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty
Hołownia odchodzi. Tak będzie wyglądał wybór nowego marszałka
Polska
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
BIZNES
Silny wiatr i szansa na przejaśnienia
Silny wiatr nie odpuszcza tej części kraju. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Piękny gest legendy. Jednodniowy kontrakt ku czci zmarłej przyjaciółki
EUROSPORT
Dwujęzyczna tablica miejscowości Malinniki w gminie Orla w województwie podlaskim
"Przygotowanie do rozbiorów Polski", "Ukraińcy wymusili". Skąd się wzięły dwujęzyczne tablice w Podlaskiem
Gabriela Sieczkowska
forum-1051757271 (1)
Trump spytał prezydenta, ile ma żon, i popsikał go perfumami
Świat
Krzysztof Stanowski
Kontrowersje wokół reklamodawcy. Stanowski się tłumaczy
Polska
Tomograf śródoperacyjny
WOŚP kupi tomograf szpitalowi w potrzebie. "Kamień spadł nam serca"
Szczecin
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem
METEO
imageTitle
Królowa parkietu z rekordem
EUROSPORT
Tomasz Siemoniak
Siemoniak: do zeszłego tygodnia wydawało mi się to niemożliwe
Polska
Zderzenie dwóch tramwajów w Łodzi
Zderzenie tramwajów. Są poszkodowani
Łódź
Leonardo DiCaprio przemawia podczas pogrzebu Jane Goodall
Leonardo DiCaprio pożegnał zmarłą przyjaciółkę
Świat
pap_20250610_2J0
Czy Stifler z "Warsaw Shore" ma prawo walczyć z hejtem?
Justyna Suchecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica