Stworzyli prażynki z karpia. "Zdrowsze niż tradycyjne chipsy"

To może być hit i to nie tylko wigilijny. Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zmodyfikowali popularne prażynki i stworzyli karpioki, czyli prażynki z mięsa karpia. Jak mówią, produkt jest smaczny, chrupiący i zdrowszy niż dostępne na rynku przekąski. Czy wkrótce pojawi się na sklepowych półkach?

- Pomysł powstał już jakiś czas temu. Próbowaliśmy już robić żywność przekąskową z innych ryb. Do tej pory to były tylko próby w laboratorium, teraz mogliśmy dopracować technologię. Bardzo pomógł nam projekt unijny, dzięki któremu uzyskaliśmy finansowanie - opowiada tvn24.pl prof. Grzegorz Bienkiewicz z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.

Coś dla młodych i tych, którzy obawiają się ości

- Zmodyfikowaliśmy produkt, który naszym zdaniem odpowiada na potrzeby młodzieży oraz tych osób, które nie tolerują mięsa ryby, bo boją się ości. Karpioki to produkt przekąskowy z dodatkiem mięsa karpia w bardzo dużej ilości, bo nawet do 50-60 procent. Podczas produkcji filetów zostaje kręgosłup ryby, na którym znajduje się bardzo dużo mięsa. I to właśnie to mięso wykorzystujemy w naszej przekąsce – opowiada dr inż. Grzegorz Tokarczyk prof. ZUT, który kieruje Katedrą Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej.