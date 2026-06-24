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Szczecin

Poseł Matecki z dokumentami w sądzie. Mają potwierdzać, że pracował dla Lasów Państwowych

Dariusz Matecki w szczecińskim sądzie - drugi dzień procesu
Dariusz Matecki w szczecińskim sądzie. Początek drugiego dnia procesu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Podczas drugiego dnia procesu w Szczecinie Dariusz Matecki odniósł się między innymi do działań prokuratury, logowań oraz swojej działalności związanej z Lasami Państwowymi. Proces dotyczy między innymi wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości i prania brudnych pieniędzy.

Poseł Matecki kontynuował w środę składanie wyjaśnień w procesie dotyczącym tzw. szczecińskiego wątku Funduszu Sprawiedliwości, który dotyczy nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów. Według prokuratury, od początku były one przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przyznane zostało dwóm stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia.

Według prokuratury, pieniądze uzyskane z Funduszu Sprawiedliwości zostały wydane "na inne cele, niż wskazywała dotacja". Poseł Matecki ma też zarzuty dotyczące współdziałania z dyrektorami Lasów Państwowych przy fikcyjnym zatrudnieniu polityka w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Dariusz Matecki w szczecińskim sądzie - drugi dzień procesu
Dariusz Matecki w szczecińskim sądzie - drugi dzień procesu
Źródło zdjęcia: TVN24

Dokumenty posła

Matecki zapewnia, że realnie pracował dla Lasów Państwowych i od tego w poniedziałek rozpoczął składanie obszernych wyjaśnień. Trwało to wówczas sześć godzin i było kontynuowane w środę. Podczas rozprawy przedstawił m.in. informacje z Radia Szczecin pokazujące, że występował w nich jako przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, oficjalne maile służbowe, informacje o spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach ze swoim udziałem w roli przedstawiciela LP.

- W dalszym ciągu prokuratura uważa, że "ani dnia" nie przepracowałem pomimo maili, które otrzymywałem od przełożonych, którzy w prokuraturze zeznawali, że nigdy żadnego raportu ode mnie nie dostali. Pokazuję wprost maile zabezpieczone przez Prokuraturę Krajową, że ci ludzie dziękowali mi za moją pracę i dopytywali na temat tych analiz i raportów. To chyba świadczy o tym, że pracowałem w Lasach Państwowych - powiedział w środę dziennikarzom Matecki.

- Uważam, że zarzuty nie tylko w sprawie Lasów, ale też w Funduszu Sprawiedliwości, to jest kpina z praworządności. Po tylu godzinach zeznań o Lasach każda uczciwa osoba może ocenić, czy wykonywałem jakiekolwiek obowiązki dla Lasów Państwowych, czy zupełnie ani dnia tam nie przepracowałem. Pokazuję dziesiątki wydarzeń z Lasów Państwowych, w których uczestniczyłem - dodał.

Do sądu przyniósł stertę dokumentów, które mają potwierdzać, że pracował dla LP. To m.in. artykuły prasowe, korespondencja, zdjęcia oraz wpisy w mediach społecznościowych.

Kolejne etapy procesu

Prokurator Dariusz Ślepokura z Prokuratury Krajowej powiedział w środę, że "w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową nie ujawniono jakiegokolwiek dokumentu wytworzonego przez oskarżonego w ramach pracy w Lasach Państwowych". - Co więcej, żaden pracownik tych komórek organizacyjnych, gdzie pracował, nie potwierdził, aby widział jakikolwiek efekt jego pracy - dodał.

Prokurator mówił, że "oskarżony składa spontaniczne wyjaśnienia, których nie można przerwać". - Odniesiemy się szczegółowo do tych wyjaśnień w trakcie etapu szczegółowych pytań zadawanych przez oskarżyciela - zapowiedział.

Ocenił też, że wyjaśnienia Mateckiego to "ogólniki i mało znaczące wypowiedzi”, które nie wchodzą "w szczegóły zatrudnienia w Lasach Państwowych". Pytany o wydruki, które Matecki przynosi ze sobą do sądu, ocenił, że "są to wydruki z jego kont społecznościowych dotyczące udziału w różnych eventach organizowanych przez Lasy Państwowe, a te na ogół były przeprowadzane w jego okręgu wyborczym w województwie zachodniopomorskim”.

Zarzuty dotyczące popełnienia łącznie sześciu przestępstw

Prokuratura w marcu ubiegłego roku przedstawiła Mateckiemu zarzuty dotyczące popełnienia łącznie sześciu przestępstw zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Pierwsze trzy dotyczą współdziałania z funkcjonariuszami publicznymi z Ministerstwa Sprawiedliwości - w tym z ówczesnym wiceszefem resortu, obecnie przebywającym za granicą posłem PiS, Marcinem Romanowskim - przy przekroczeniu uprawnień w związku z przeprowadzeniem trzech konkursów na dotacje z FS w sposób "zapewniający ich rozstrzygnięcie na rzecz powiązanych stowarzyszeń Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia" i przywłaszczenia środków w łącznej kwocie 16,5 mln zł.

Matecki powiedział w środę, że w sprawie dotacji przyznanych Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia "będzie przedstawiał całość działalności tych stowarzyszeń". Ocenił, że będzie to znacznie dłuższe, niż kwestia zatrudnienia w Lasach Państwowych.

- Chcę pokazać, że nie ukradłem 17 milionów złotych. Chcę pokazać, że absurdem są twierdzenia o jakimkolwiek przyjmowaniu przeze mnie pieniędzy. Nie przyjmowałem żadnych pieniędzy. Te stowarzyszenia zrealizowały swoje zadania, które miały przewidziane w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości. Często będę udowadniać na bazie cenników, kosztorysów i wydatków szczecińskich samorządów, że konferencje i wydarzenia organizowane przez te stowarzyszenia były robione taniej - zapowiedział poseł PiS.

Czwarty zarzucany posłowi czyn dotyczy "prania pieniędzy" - nie mniej niż 447,5 tys. zł, które według prokuratury miały pochodzić z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw sprzeniewierzenia środków pochodzących z FS.

Kolejne dwa zarzuty dotyczą współdziałania z dyrektorami Lasów Państwowych przy fikcyjnym zatrudnieniu polityka w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Matecki - zdaniem prokuratury - uzyskał nienależne świadczenia w łącznej wysokości 483,8 tys. zł. Proces przeciwko trzem byłym dyrektorom LP rozpoczął się w ub.r. w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Matecki zeznawał w tym procesie jako świadek.

Poseł PiS nie przyznał się do żadnego z zarzucanych czynów.

Pięć kolejnych osób - Grzegorza W., Dorotę W., Patrycję S., Ninę W., Mikołaja W. - oskarżono o udział lub pomoc w "praniu pieniędzy" pochodzących z przestępstw na szkodę FS. Również im grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W środę w Sądzie Okręgowym w Szczecinie poza Mateckim stawiła się jedna z oskarżonych.

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Źródło: TVN24/PAP
Tagi:
Dariusz MateckiSądFundusz Sprawiedliwości
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