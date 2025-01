Pierwszy przeszczep w 2025 roku. Odebrali telefon w sylwestra i ruszyli po wątrobę

Nowy rok członkowie zespołu transplantacyjnego szczecińskiego szpitala wojewódzkiego powitali na stacji benzynowej – w drodze do jednego ze śląskich szpitali, w którym około godz. 1 w nocy rozpoczęli pobranie wątroby od zmarłego dawcy. Narząd w noworoczny poranek trafił do pacjentki oczekującej na przeszczep. Była to pierwsza w Polsce transplantacja wątroby w 2025 roku.

Wszystko zaczęło się od telefonu, który w sylwestra odebrał Piotr Sobieszek, koordynator transplantacyjny w szczecińskim Szpitalu Wojewódzkim. – Zadzwonił koordynator centralny z Poltransplantu, który zgłosił narząd do pobrania – mówi Sobieszek. – W takiej sytuacji właściwie wszystko rzucasz, całą swoją uwagę kierujesz na to zgłoszenie, no i działasz, po prostu. Są pewne rzeczy, które trzeba załatwić, by koordynacja posunęła się naprzód.