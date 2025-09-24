Pomazali autokar drużyny, która przyjechała na mecz

Funkcjonariusze, którzy w nieoznakowanym radiowozie, patrolowali szczecińskie ulice zauważyli dwie osoby, które stały przy zaparkowanym autokarze. Jeden z mężczyzn nanosił sprayem "nieprzyzwoite napisy" farbą na karoserię pojazdu, a drugi to wszystko nagrywał.
Na widok policjantów obaj rzucili się do ucieczki. Po krótkim pościgu udało się zatrzymać jednego z wandali, który malował po autokarze. Po kilku godzinach zatrzymano drugiego mężczyznę.
Właściciel autokaru oszacował straty na 16 tysięcy złotych.
Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut uszkodzenia mienia w związku z czynem o charakterze chuligańskim.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: Matylda Rozpędek/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Szczecin