Do zdarzenia doszło w Szczecinie

Samochód został zatrzymany do kontroli na szczecińskim Prawobrzeżu. W aucie znajdowało się małżeństwo z dwójką dzieci w wieku siedmiu miesięcy i dziewięciu lat.

Kierowca był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego 0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego żona "wydmuchała" 0,54 mg/l alkoholu. Jak ustalili policjanci, kobieta zawodowo pracuje jako przedszkolanka.

Nietrzeźwy kierowca z dziećmi w samochodzie Źródło: KMP w Szczecinie

Policja stanowczo przypomina, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest przestępstwem, a przewożenie w takim stanie dzieci jest szczególnie nagannym naruszeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zgodnie z Kodeksem Karnym kierowcy za jazdę w stanie nietrzeźwości może grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Opracował Rafał Molenda