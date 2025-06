Radni zdecydują o nocnej prohibicji w kolejnym mieście

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W projekcie uchwały zaproponowanej przez klub radnych Koalicji Obywatelskiej możemy przeczytać, że sprzedaż napojów alkoholowych miałaby być ograniczona w godzinach nocnych pomiędzy godzinami 23 a 6 rano. W uzasadnieniu radni napisali, że "przyczyni się to do istotnej poprawy porządku i bezpieczeństwa na terenie Szczecina".

"Wprowadzenie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców miasta. Proponowane regulacje umożliwią ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego skutków szkodliwego spożywania alkoholu, zmianę modelu konsumpcji alkoholu oraz ograniczenie innych negatywnych zjawisk, takich jak zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego" - czytamy w projekcie uchwały.

Z zakazu miałyby być wyłączone lokale gastronomiczne i punkty cateringowe. Uchwała miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt uzyskał już pozytywną opinię Komisji Zdrowia, 21 Rad Osiedli i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

CZYTAJ TEŻ: Nocna prohibicja w całym Gdańsku

Ponad półtora tysiąca interwencji

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ryszarda Słokę, sekretarza Miasta Szczecin, aktualna ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynosi 2923. Z tego tytułu wpływy do budżetu miasta, tylko w 2024 roku, wyniosły 14 245 127,93 złotych.

W latach 2018-2024 przeprowadzono 568 kontroli "w zakresie poprawności złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych". Wszczęto 12 postępowań o cofnięcie zezwoleń, z czego sześciu przedsiębiorcom cofnięto zezwolenie. W tym samym czasie 85 przedsiębiorców pouczono w zakresie prawidłowości składania oświadczeń.

Z informacji przekazanych przez szczecińską straż miejską wynika, że w poprzednim roku przyjęto 722 zgłoszeń związanych ze spożyciem alkoholu.

"Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie przekazał, że w 2024 roku, funkcjonariusze przeprowadzili 11 325 interwencji dotyczących przypadków zakłóceń porządku publicznego oraz 1 723 interwencje związane bezpośrednio ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. Większość z nich została przeprowadzona w godzinach nocnych" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

"Ludzie nie chcą być traktowani jak niepełnoletnie dzieci"

Przemysław Słowik, szczeciński radny z partii Zieloni powiedział, że biorąc pod uwagę statystyki bezpieczeństwa, liczba punktów ze sprzedażą alkoholu i głos mieszkańców, jest to dobre rozwiązanie. - Mieszkańcy mówili nam, że mają poczucie zagrożenia związane z agresywnymi zachowaniami wokół sklepów alkoholowych. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu wyjdzie nam na dobre - dodał.

Właściciele sklepów alkoholowych i przedsiębiorcy wysłali do urzędu miasta swoje postulaty. Jednym z nich jest zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 2 w nocy do 4:30. - Jest to niedorzeczny postulat - mówi radny Słowik.

Radny Krzysztof Romianowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że na początku był zwolennikiem uchwały, ale po wielu analizach i rozmowach z mieszkańcami miasta zmienił zdanie. - Cały czas dochodzą do nas krytyczne komentarze zarówno przedsiębiorców, jak i zwykłych mieszkańców, którzy apelują o zachowanie rozwagi i niewprowadzanie nocnej prohibicji. Ludzie nie chcą być traktowani jak niepełnoletnie dzieci i mieć założony kaganiec - wyjaśnił. - Pamiętajmy też o przedsiębiorcach, którzy będą musieli pozwalniać pracowników i zamknąć swoje biznesy - dodał.

Zdaniem radnego, jeżeli są zgłaszane problemy z bezpieczeństwem, to powinno się poprawić pracę służb i kwestię wydawanych koncesji i zezwoleń na sprzedaż alkoholu. - Jako radni powinniśmy słuchać głosu mieszkańców, którzy mają wiele racji - dodał.

Radna Urszula Pańka z klubu Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że jest przeciwniczką stwarzania dobrych warunków, dla osób, które nadużywają alkoholu. - Chodzi o to, aby mieć zdrowe społeczeństwo. Jeśli przedsiębiorcy chcą sprzedawać alkohol, niech robią to w restauracjach i pubach. Uważam też, że powinna zostać zaostrzona liczba miejsc, w których można kupić alkohol - stwierdziła. - Rozpijanie społeczeństwa to najlepszy sposób na jego zniewolenie - dodała.

"Mamy całodobowe sklepy alkoholowe, ale mleka przez całą dobę nie kupimy"

Nasza reporterka zapytała szczecinian, co sądzą o pomyśle wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie miasta. Z rozmów z mieszkańcami i mieszkankami miasta wynika, że pozytywnie podchodzą do tego pomysłu.

Pod mieszkaniem pani Agaty znajduje się sklep monopolowy, który jest czynny do późnych godzin nocnych. - Pod oknami jest wieczny hałas i awantury. Jeżeli ktoś chce się napić, to kupi sobie alkohol wcześniej, a nie będzie chodził po ulicach i przeszkadzał innym - powiedziała nam. W podobnej sytuacji jest pani Marta, która pod oknami ma całodobowy sklep:. - Jak najbardziej popieram pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji, w końcu będzie spokojnie nocą.

Zdaniem pana Stanisława wprowadzenie uchwały ograniczającej nocną sprzedaż napojów alkoholowych jest dobrym pomysłem, ale raczej nie zmniejszy to problemu. - Tak naprawdę powinno się ograniczyć miejsca, w których ten alkohol można kupić. Teraz na każdym kroku mamy małe sklepiki alkoholowe czy markety, w którym bez problemu kupimy na przykład małpki - wyjaśnił.

- Zacznijmy od tego, że mamy teraz całodobowe sklepy alkoholowe, ale nie ma miejsca, w którym przez całą dobę kupimy mleko. Wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Powinno się wprowadzić ograniczenia godzinowe albo konkretne miejsca z możliwością kupna napojów wysokoprocentowych - zwróciła uwagę pani Irena.

- Jak najbardziej jestem za wprowadzeniem tej uchwały, teraz i tak już mamy za duży dostęp do alkoholu w całym kraju - powiedziała pani Karolina. - Nie wiem, czy zwiększy to bezpieczeństwo lub porządek na ulicach, ale na pewno ograniczy możliwości osobom, które nie potrafią kulturalnie spożywać alkoholu - dodała.

Nocna prohibicja w innych miastach

Spośród dużych polskich miast nocną prohibicję zdecydowały się wprowadzić m.in. Gdańsk, Kraków, Biała Podlaska czy Bydgoszcz. Wiele samorządów ustanowiło, że ograniczenie sprzedaży alkoholu będzie obowiązywało tylko w konkretnych częściach miasta. Takie rozwiązanie wybrały miasta Poznań, Wrocław, Rzeszów, Kielce czy Katowice.

Po roku od wprowadzenia nocnej prohibicji w Krakowie służby odnotowały o prawie połowę mniej nocnych interwencji związanych ze spożyciem alkoholu. - Główny cel wprowadzenia tej uchwały, czyli ograniczenie uciążliwości spożycia alkoholu w szczególności w godzinach nocnych, został bardzo mocno osiągnięty - powiedział zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło 176 gmin, w 30 dotyczy to części gminy lub miasta; 9 gmin uchyliło zakaz, w 5 wojewoda uchylił uchwałę lub jej część, a w jednej gminie nieważność uchwały stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Najwięcej tego typu rozwiązań przyjęto w województwach: mazowieckim (26 samorządów), małopolskim (20) i wielkopolskim (20).

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo