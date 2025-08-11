Dworzec Główny w Szczecinie jest jedną z najstarszych stacji kolejowych na terenie Polski. Budynek powstał na początku XX wieku. Po licznych przebudowach i odbudowie po zniszczeniach II wojny światowej istnieje do dzisiaj. Ostatnią, gruntowną modernizację przeprowadzono w 2016 roku. Jej koszt wyniósł około 112 milionów złotych.
Nasza reporterka wybrała się niedawno na dworzec z rowerem. Bez problemu udało jej się skorzystać z windy, która znajduje się w budynku dworca. Szeroka i długa winda sprawiła, że rower udało się wprowadzić i wyprowadzić bez większych kłopotów.
Problem pojawił się po drugiej stronie peronu.
Z drugiej windy już nie można korzystać
Na kładce pomiędzy peronami, znajdującej się przy ulicy Czarnieckiego, znajdują się kolejne windy, ale z piktogramów, które są przy nich zamieszczone wynika, że nie można do nich wejść z rowerem. Nawet gdyby ktoś chciał spróbować, to dźwig jest na tyle mały i wąski, że aby rower się tam zmieścił, trzeba go podnieść i wprowadzić pionowo, na jednym kole.
Właściwa dla rowerzystów winda znajduje się po drugiej stronie peronu. Ale osoba, która przyjechałaby do Szczecina pociągiem, nie wiedziałaby, w którą stronę się skierować, aby skorzystać z udogodnień dla rowerzystów. Zarówno przy windach, jak i wokół dworca nie ma odpowiednich oznaczeń czy piktogramów.
Michał Stilger, rzecznik prasowy z wydziału współpracy z mediami Polskich Kolei Państwowych przekazał, że osoby podróżujące z rowerami mają możliwość korzystania z wind.
- Spółka PKP w ramach prowadzonych przez siebie inwestycji, w miarę możliwości technicznych, w tym dostępności terenu, którym zarządzają, wprowadza udogodnienia dla rowerzystów, montując m.in. stojaki, wiaty rowerowe czy stacje naprawy rowerów - dodał.
Terenem stacji zarządza spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Rzecznik prasowy Bartosz Pietrzykowski, w odpowiedzi na naszego maila, przekazał, że z wind prowadzących z kładki nad torami na perony nr 1-4 oraz na ulicę Kolumba, mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, osoby z dziećmi w wózkach, z ciężkim bagażem oraz seniorzy.
- Podróżny z rowerem nie będzie miał zapewnionej odpowiedniej ilości miejsca na wejście i manewrowanie jednośladem w kabinie oraz obsługę panelu windy. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w windach, a także na powodowane uszkodzenia, wprowadzony został w nich zakaz przewozu rowerów. Nie można dopuszczać do sytuacji, że ze względu na awarię spowodowaną przez nieodpowiedzialnego użytkownika, winda nie będzie dostępna dla osób, które jej najbardziej potrzebują - powiedział.
Na pytanie dotyczące oznaczeń dla rowerzystów, rzecznik odpowiedział, że "oznakowanie oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej na stacji zapewniają podróżnym dobrą orientację. Wprowadzanie wielu dodatkowych elementów oznakowania, zmniejszyłoby jego czytelność"
Autorka/Autor: MR/gp
Źródło: tvn24.pl, pkp.pl
Źródło zdjęcia głównego: Matylda Rozpędek/ tvn24.pl