Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dworzec Główny w Szczecinie jest jedną z najstarszych stacji kolejowych na terenie Polski. Budynek powstał na początku XX wieku. Po licznych przebudowach i odbudowie po zniszczeniach II wojny światowej istnieje do dzisiaj. Ostatnią, gruntowną modernizację przeprowadzono w 2016 roku. Jej koszt wyniósł około 112 milionów złotych.

Nasza reporterka wybrała się niedawno na dworzec z rowerem. Bez problemu udało jej się skorzystać z windy, która znajduje się w budynku dworca. Szeroka i długa winda sprawiła, że rower udało się wprowadzić i wyprowadzić bez większych kłopotów.

Problem pojawił się po drugiej stronie peronu.

Winda znajdująca się na jednym końcu peronu, w której zmieścił się rower Źródło: Matylda Rozpędek/ tvn24.pl

Z drugiej windy już nie można korzystać

Na kładce pomiędzy peronami, znajdującej się przy ulicy Czarnieckiego, znajdują się kolejne windy, ale z piktogramów, które są przy nich zamieszczone wynika, że nie można do nich wejść z rowerem. Nawet gdyby ktoś chciał spróbować, to dźwig jest na tyle mały i wąski, że aby rower się tam zmieścił, trzeba go podnieść i wprowadzić pionowo, na jednym kole.

Windy na dworcu w Szczecinie Źródło: TVN24

Właściwa dla rowerzystów winda znajduje się po drugiej stronie peronu. Ale osoba, która przyjechałaby do Szczecina pociągiem, nie wiedziałaby, w którą stronę się skierować, aby skorzystać z udogodnień dla rowerzystów. Zarówno przy windach, jak i wokół dworca nie ma odpowiednich oznaczeń czy piktogramów.

Michał Stilger, rzecznik prasowy z wydziału współpracy z mediami Polskich Kolei Państwowych przekazał, że osoby podróżujące z rowerami mają możliwość korzystania z wind.

- Spółka PKP w ramach prowadzonych przez siebie inwestycji, w miarę możliwości technicznych, w tym dostępności terenu, którym zarządzają, wprowadza udogodnienia dla rowerzystów, montując m.in. stojaki, wiaty rowerowe czy stacje naprawy rowerów - dodał.

Terenem stacji zarządza spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Rzecznik prasowy Bartosz Pietrzykowski, w odpowiedzi na naszego maila, przekazał, że z wind prowadzących z kładki nad torami na perony nr 1-4 oraz na ulicę Kolumba, mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, osoby z dziećmi w wózkach, z ciężkim bagażem oraz seniorzy.

- Podróżny z rowerem nie będzie miał zapewnionej odpowiedniej ilości miejsca na wejście i manewrowanie jednośladem w kabinie oraz obsługę panelu windy. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w windach, a także na powodowane uszkodzenia, wprowadzony został w nich zakaz przewozu rowerów. Nie można dopuszczać do sytuacji, że ze względu na awarię spowodowaną przez nieodpowiedzialnego użytkownika, winda nie będzie dostępna dla osób, które jej najbardziej potrzebują - powiedział.

Na pytanie dotyczące oznaczeń dla rowerzystów, rzecznik odpowiedział, że "oznakowanie oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej na stacji zapewniają podróżnym dobrą orientację. Wprowadzanie wielu dodatkowych elementów oznakowania, zmniejszyłoby jego czytelność"

Do drugiej windy rower już się nie zmieści Źródło: Matylda Rozpędek/ tvn24.pl