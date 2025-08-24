Egzaminator wyczuł alkohol. Zanim zdobyła prawo jazdy, dostała trzyletni zakaz

Do zdarzenia doszło w Szczecinie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek na placu manewrowym szczecińskiego WORD-u. Podczas sprawdzania umiejętności 56-letniej obywatelki Niemiec, egzaminator wyczuł od niej alkohol, o czym natychmiast powiadomił policję.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze ruchu drogowego potwierdzili jego podejrzenia – kobieta miała w organizmie blisko promil alkoholu.

Nie poprowadzi auta przez trzy lata

- Zamiast wymarzonego dokumentu, kursantka usłyszała zarzuty i w trybie przyspieszonym trafiła przed sąd, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata, karę grzywnę w wysokości 4000 złotych oraz 5000 złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - przekazała Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie.

