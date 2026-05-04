Szczecin Matura na oddziale onkologii. Pierwsza w historii szkoły Oprac. Anna Winiarska |

Guza wykryto u Natalii na początku tego roku Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Matura zdawana na oddziale to pierwszy taki przypadek w historii liceum ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych. U 17-latki na początku tego roku wykryto guza mózgu.

Nastolatka ze szpitala w Nowej Soli została skierowana do Szczecina na operację neurochirurgiczną. Po zabiegu trafiła pod opiekę specjalistów Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.

Wyjątkowa maturzystka z Polkowic Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Trzy miesiące w szpitalu i koniec chemioterapii

Od momentu diagnozy pacjentka, z krótkimi przerwami, spędziła w szpitalu blisko trzy miesiące. Leczenie obejmowało kolejne cykle chemioterapii. Ostatni z nich rozpoczął się przed majówką, a zakończył w niedzielę.

Zuzanna jest uczennicą klasy maturalnej liceum w Polkowicach. Pomimo intensywnego leczenia w Szczecinie, pacjentka przystąpiła do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

- To była jej świadoma decyzja. Nie chciała ryzykować sytuacji, w której ewentualne pogorszenie stanu zdrowia mogłoby wpłynąć na przebieg i przerwać egzamin innych uczniów. Wykazała się ogromną odpowiedzialnością i dojrzałością – powiedziała mama pacjentki pani Urszula.

Egzamin maturalny w szpitalu Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

"Pierwszy raz w historii naszej szkoły"

Zorganizowanie egzaminu wymagało skoordynowanej współpracy szkoły macierzystej oraz Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, a także sprawnego przeprowadzenia procedur pomiędzy dwiema okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

- Przygotowanie egzaminu w warunkach szpitalnych wymagało szybkiej i ścisłej współpracy wielu instytucji. Dzięki zaangażowaniu i pełnej mobilizacji stron udało się w krótkim czasie spełnić wszystkie wymagania formalne - przekazała dyrektorka Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie Justyna Krakowiak-Misiuna.

Zuzanna i jej mama Urszula Źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

- Pierwszy raz w historii naszej szkoły stanęliśmy w obliczu takiego wyzwania. Po pierwszym dniu sprawnie przeprowadzonego egzaminu, możemy z dumą powiedzieć, że się udało - dodała.

Przed pacjentką kolejne egzaminy pisemne - matematyka oraz język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym.