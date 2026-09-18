Szczecin Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Jest nagranie Rafał Molenda |

Kolizja na drodze ekspresowej S6 Źródło wideo: GDDKiA Źródło zdj. gł.: GDDKiA

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Do kolizji doszło w środę, 16 września o godzinie 10.55. Jak przekazał TVN24 Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zdarzenie miało miejsce podczas przechodzących przez region intensywnych opadów.

- Kierowca ciężarówki z dużą prędkością wjechał na drogę ekspresową i doszło do zdarzenia widocznego na nagraniu. To było na łącznicy w relacji Szczecin-Nowogard. W zdarzeniu uczestniczył wyłącznie jeden pojazd. To był samochód ciężarowy typu TIR - powiedział Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA.

Ciężarówka wpada w poślizg na trasie S6 koło Goleniowa Źródło zdjęcia: GDDKiA

Nikt nie został ranny, ale utrudnienia po kolizji trwały kilka godzin. - Ciężarówka zablokowała pas włączania oraz prawy pas ruchu. Ruch odbywał się wyłącznie pasem szybkim. Na czas usuwania pojazdu konieczne było także czasowe zamknięcie łącznicy, z której wyjeżdżała ciężarówka. Uszkodzone zostały bariery energochłonne - dodaje rzecznik prasowy GDDKiA.

Utrudnienia zakończyły się około godziny 15. Drogowcy apelują do kierowców o rozważną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych panujących na drodze.