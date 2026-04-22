Zatrzymali ich przy granicy z Niemcami, musieli wrócić na Litwę
Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w poniedziałek przekazali stronie litewskiej trzech obywateli Afganistanu zatrzymanych w Polsce za nielegalne przekroczenie granicy.
Jak poinformował kpr. SG Krystian Kowalewski z zespołu prasowego MOSG, zostali oni zatrzymani przed granicą z Niemcami. Strażnicy skontrolowali pojazd, którym podróżowali trzej pełnoletni Afgańczycy. Posiadali oni jedynie paszporty wydane przez władze Afganistanu, ale nie mieli dokumentów uprawniających do wjazdu oraz pobytu na terytorium Polski.
Wyroki i transport do granicy
Usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Przyznali się do winy i zgodzili się na dobrowolne poddanie karze. Sąd wymierzył im kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz zobowiązał do pokrycia kosztów postępowania.
W ramach readmisji musieli wrócić na Litwę, z tego kraju dostali się bowiem do Polski.
Zarzuty dla kierowcy
Zarzuty usłyszał kierowca samochodu. 62-letni Polak odpowie za organizowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Przyznał się do winy. Prokurator zastosował wobec dozór policyjny.
