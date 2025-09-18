Ppłk Konrad Barnaś Źródło: 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej" - przekazała 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu w środę. Jednostka dołączyła do wpisu nekrolog. Jak podano, podpułkownik Barnaś zmarł 12 września. Miał 45 lat.

Konrad Barnaś był szefem Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Utworzona w 2016 roku jednostka jest przeznaczona do prowadzenia rozpoznania obrazowego i elektronicznego oraz wykonania precyzyjnego uderzenia na cele naziemne oraz nawodne. W 2011 roku ppłk Barnaś "pełnił służbę w Islamskiej Republice Afganistanu jako Dowódca Klucza BSR w Grupie Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych" - czytamy w nekrologu.

Pogrzeb odbędzie się w piątek o godz. 14:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej.