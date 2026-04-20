Miał amfetaminę, mefedron, MDMA i marihuanę. Policja zatrzymała dilera
Mężczyznę podejrzewanego o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków zatrzymali policjanci w Szczecinie. To efekt prowadzonych od dłuższego czasu działań przeciwko przestępczości narkotykowej.
Jak informują policjanci, 46-latek sam zwrócił na siebie uwagę. Funkcjonariusze działali w ubraniach cywilnych. Mężczyzna otworzył im bramkę do posesji i zapytał, czego potrzebują. Policjanci przedstawili swoje legitymacje służbowe i przystąpili do przeszukania lokalu.
Znaleźli ponad 1,6 kilograma narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron, marihuanę oraz MDMA (półsyntetyczny związek chemiczny, który działa jako substancja psychoaktywna z grupy empatogenów). Oprócz narkotyków funkcjonariusze znaleźli wagi jubilerskie, blisko 200 woreczków strunowych, telefony komórkowe oraz gotówkę.
Przyznał się do handlu narkotykami
Zatrzymany mężczyzna oświadczył, że od kilku miesięcy zajmował się handlem narkotykami. Usłyszał zarzuty posiadania oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Zgromadzony materiał dowodowy wraz z zabezpieczonymi przedmiotami został przekazany do dalszego postępowania.
Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących miejsca zatrzymania. Funkcjonariusze podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają dalszych zatrzymań.
