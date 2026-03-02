Martwa dryfowała na krze w Świnoujściu

Martwa foka znaleziona w Świnoujściu Źródło: Dronoujście

– Foka była zamarznięta. Podczas akcji podejmowania martwej foki zdarzyła się przykra i trudna do przewidzenia sytuacja, bo zamarznięte ciało zwierzęcia wyślizgnęło się holującym i zatonęło w kanale - poinformowała reportera tvn24.pl Ewa Wieczorek, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie. Według naszych informacji służby podejmą próbę wyłowienia martwej foki.

Przyczyny śmierci nie są znane

Zwierzę mogło zginąć w wyniku zderzenia z jednostką morską, lub w wyniku choroby. Przyczyny śmierci chce wyjaśnić organizacja WWF, z którą współpracuje Urząd Morski w Szczecinie. WWF zajmuje się ochroną przyrody i gatunków zagrożonych. Między innymi prowadzi monitoring ssaków morskich i współpracuje ze służbami przy zabezpieczaniu martwych osobników.

Foka szara jest objęta ścisłą ochroną gatunkową w Polsce.

