Miała liczne rany na ciele. Zatrzymany mężczyzna z zarzutem zabójstwa

Marcin W. jest podejrzany o zabójstwo kobiety, którego dokonał w sobotę (28 lutego) na jednej z posesji w miejscowości Krąpiel, w powiecie stargardzkim.

"Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, które w dalszym toku postępowania będą weryfikowane. W toku śledztwa będą również prowadzone dalsze ustalenia odnośnie dokładnego przebiegu zdarzenia, motywu i sposobu działania podejrzanego" - podała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

Liczne rany na ciele

W niedzielę (1 marca) rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokurator Julia Szozda poinformowała, że pokrzywdzoną jest kobieta w wieku około 50 lat. - Na jej ciele ujawniono szereg ran kłutych i tępych - wyjaśniła.

