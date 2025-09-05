Trzy listy gończe i 13 lat poszukiwań. "Próbował jeszcze ratować się kłamstwem"

43-latek był poszukiwany za liczne przestępstwa Źródło: KMP Koszalin

Mężczyzna był poszukiwany za oszustwa, wymuszenia rozbójnicze, znieważenia funkcjonariuszy, uszkodzenia ciała oraz szereg kradzieży. Wydano za nim trzy listy gończe.

"Próbował jeszcze ratować się kłamstwem"

Nadkomisarz Monika Kosiec, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, przekazała, że do zatrzymania doszło na terenie miasta. - Podczas interwencji mężczyzna próbował jeszcze ratować się kłamstwem i podawał policjantom nieprawdziwe dane osobowe, ale funkcjonariusze szybko zweryfikowali jego tożsamość i dodatkowo ukarali go mandatem za umyślne wprowadzenie w błąd, co do swojej tożsamości - powiedziała policjantka.

43-latek najpierw trafił do policyjnego aresztu, a potem został doprowadzony do więzienia, gdzie spędzi najbliższa lata.