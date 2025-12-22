Logo strona główna
Szczecin

Odpowie za siedem przestępstw. Ofiary to dziewczynki w wieku 8 i 11 lat

Koszalin
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu Rafałowi B. Mężczyzna odpowie za siedem przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

45-letni Rafał B. stanie przed Sądem Rejonowym w Koszalinie. Mężczyzna został oskarżony o siedem przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Sprawa dotyczy pięciu dziewczynek w wieku 11 i 8 lat.

Jak wynika z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, do zarzucanych czynów dochodziło od 2019 roku do 23 października 2024 roku na terenie Koszalina.

Oskarżony miał uzyskiwać dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15. roku życia oraz zwierząt, a następnie je posiadać i rozpowszechniać. Śledczy zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy takich plików.

Spotykali się tylko w sieci, 21-latek odpowie za gwałty na nieletnich

Spotykali się tylko w sieci, 21-latek odpowie za gwałty na nieletnich

Kraków
Najmłodsza ofiara miała 11 lat. 20-latek odpowie za gwałt przez internet

Najmłodsza ofiara miała 11 lat. 20-latek odpowie za gwałt przez internet

Jarosław Kostkowski

Prezentował treści pornograficzne

Rzeczniczka prasowa prokuratury Julia Szozda przekazała, że czterem dziewczynkom mężczyzna prezentował wykonanie innej czynności seksualnej, a w przypadku dwóch dodatkowo utrwalał treści pornograficzne z ich udziałem.

- Piątą dziewczynkę miał namówić do innej czynności seksualnej, którą utrwalił i prezentował jej wykonanie. Złożył jej również propozycję obcowania płciowego i chciał się z nią spotkać - dodała prokurator.

Przyznał się do jednego przestępstwa

Oskarżony, jak wynika z ustaleń śledztwa, nie spotykał się osobiście z dziewczynkami. Według śledczych, dopuścił się zarzucanych mu przestępstw poprzez wykorzystanie sieci peer-to-peer oraz popularnych aplikacji do prowadzenia chatów internetowych. Rafał B. przyznał się jedynie do posiadania zakazanych treści pornograficznych. Odmówił ustosunkowania się do pozostałych zarzutów i składania wyjaśnień. 45-latek jest tymczasowo aresztowany. Nie był dotychczas karany sądownie. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Koszalin Prokuratura Sprawy sądowe w Polsce
