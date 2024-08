Czołowe zderzenie na drodze ekspresowej. Dwie osoby nie żyją. Są też ranni, w tym czworo dzieci

"Zawracając doprowadził do czołowego zderzenia"

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem marki Mazda, włączając się do ruchu, wykonał manewr zawracania, w wyniku czego doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo poruszającym się pojazdem marki Jeep. Śmierć na miejscu ponieśli kierujący i pasażerka z Mazdy, a dwoje dzieci przetransportowano do szpitala w Koszalinie. W drugim pojeździe podróżowało pięć osób, wszystkie trafiły do szpitala - przekazała nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowa policji w Koszalinie.