Tysiące mieszkańców północnej Polski obudziły się bez prądu

Koszalin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Najpoważniejsze problemy dotyczą wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz województwa pomorskiego, gdzie doszło do licznych uszkodzeń linii napowietrznych i stacji transformatorowych.

Awaria masowa

Z danych publikowanych w systemie wyłączeń bieżących Energa Operator wynika, że obszar objęty awarią został oficjalnie zakwalifikowany jako "awaria masowa". Bez zasilania pozostaje około 10 600 odbiorców, nieczynnych jest 388 stacji transformatorowych. Awarie mają charakter pogodowy i są skutkiem zerwanych lub uszkodzonych linii energetycznych.

Wyłączenia awaryjne energii elektrycznej Źródło: energa-operator.pl

Na terenie województwa zachodniopomorskiego przerwy w dostawach energii dotyczą głównie jego wschodniej części, obsługiwanej przez Energę. Problemy zgłaszane są m.in. w powiatach: białogardzkim, drawskim, szczecineckim, sławieńskim i w regionie Koszalina.

Większa skala awarii występuje w województwie pomorskim, gdzie bez prądu są między innymi mieszkańcy powiatów: bytowskiego, kartuskiego, chojnickiego, kościerskiego, lęborskiego i wejherowskiego. Łącznie awaria Energa Operator obejmuje ponad 20 powiatów w północnej Polsce.

Energa Operator informuje, że do usuwania skutków wichury skierowano brygady techniczne, pracujące w trudnych warunkach terenowych. W pierwszej kolejności prąd przywracany jest tam, gdzie awaria dotyka największej liczby odbiorców oraz strategicznych elementów infrastruktury.

W przypadku awarii masowej operator nie podaje jednej godziny zakończenia prac. Zasilanie przywracane jest stopniowo, w miarę usuwania kolejnych uszkodzeń.