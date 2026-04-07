Wojna w Iranie
Szczecin

Tysiące mieszkańców północnej Polski obudziły się bez prądu

prad linia energetyczna slup shutterstock_669527071
Koszalin (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Silny wiatr na północy Polski doprowadził do masowej awarii sieci elektroenergetycznej. Energa Operator informuje o masowej awarii. Tysiące odbiorców na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem odciętych od zasilania.

Najpoważniejsze problemy dotyczą wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz województwa pomorskiego, gdzie doszło do licznych uszkodzeń linii napowietrznych i stacji transformatorowych.

Awaria masowa

Z danych publikowanych w systemie wyłączeń bieżących Energa Operator wynika, że obszar objęty awarią został oficjalnie zakwalifikowany jako "awaria masowa". Bez zasilania pozostaje około 10 600 odbiorców, nieczynnych jest 388 stacji transformatorowych. Awarie mają charakter pogodowy i są skutkiem zerwanych lub uszkodzonych linii energetycznych.

Wyłączenia awaryjne energii elektrycznej
Źródło: energa-operator.pl

Na terenie województwa zachodniopomorskiego przerwy w dostawach energii dotyczą głównie jego wschodniej części, obsługiwanej przez Energę. Problemy zgłaszane są m.in. w powiatach: białogardzkim, drawskim, szczecineckim, sławieńskim i w regionie Koszalina.

Większa skala awarii występuje w województwie pomorskim, gdzie bez prądu są między innymi mieszkańcy powiatów: bytowskiego, kartuskiego, chojnickiego, kościerskiego, lęborskiego i wejherowskiego. Łącznie awaria Energa Operator obejmuje ponad 20 powiatów w północnej Polsce.

Energa Operator informuje, że do usuwania skutków wichury skierowano brygady techniczne, pracujące w trudnych warunkach terenowych. W pierwszej kolejności prąd przywracany jest tam, gdzie awaria dotyka największej liczby odbiorców oraz strategicznych elementów infrastruktury.

W przypadku awarii masowej operator nie podaje jednej godziny zakończenia prac. Zasilanie przywracane jest stopniowo, w miarę usuwania kolejnych uszkodzeń.

Źródło: tvn24.pl

Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Kolejne rady Nadala dla Świątek. "Żadnych wymówek"
Najnowsze
Oskarżony jest lekarz i 23 inne osoby
Fikcyjne leczenie raka trwało 21 lat. Dawało wiele korzyści
Katowice
Sąd Rejonowy w Kluczborku
Minister chce surowszej kary dla sędzi, która krzyczała na rozprawie
Opole
Andrzej Jakubecki
Też kiedyś czekał na telefon prezydenta. "Przeżywam swoiste deja vu"
Polska
25 min
0704_cnb_chiny
PremieraDary z Chin
Czarno na białym
27 min
0704_cnb_kolumbia
PremieraMisjonarze z Kolumbii
Czarno na białym
imageTitle
Milik blisko gola sezonu. "Nie stracił swojego IQ"
EUROSPORT
Ben Roberts-Smith (2022)
Bohater narodowy aresztowany. Zarzuty o zbrodnie
Świat
Akcja służb w Warszawie
Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu
WARSZAWA
imageTitle
Właściciel ostrzega po porażce z Legią. "Nie zostanie zignorowana"
EUROSPORT
Marcin Patrzałek
"Chcę grać dla wszystkich". Wirtuoz gitary wystąpi w Polsce
Ewelina Witenberg
30 min
0604_zmiana warty 3
"To wstyd, że Węgry tak wyglądają"
TVN24+ Originals
Brindisi lotnisko wlochy shutterstock_2479543075
Lotnisko nie ma paliwa. "Ograniczone ilości" tylko dla niektórych
Świat
Tankowanie
Tyle dziś kosztuje paliwo. Ceny Pb95, Pb98, ON
BIZNES
Samolot F-15E Strike Eagle Sił Powietrznych USA
Nowe informacje o akcji USA w Iranie
Świat
imageTitle
Transferowy hit. "Na zawsze Chi Barbie"
EUROSPORT
Silny wiatr, wichura
W tych regionach będzie silnie wiać. IMGW ostrzega
METEO
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
METEO
Władimir Putin
Rosja miała wskazać Iranowi 55 celów. "Poziom 1, 2, 3"
Świat
Unia Europejska
Dołączą do Unii Europejskiej? Sondaż w kraju spoza Europy
Świat
Donald Trump odpowiada na pytania dziennikarzy w Białym Domu
"Ktoś coś ujawnił". Trump zapowiada konsekwencje
Świat
Donald Trump
Iran odpowiada Trumpowi. "Groźby obłąkanego"
Świat
rekord pobity
Rekordowa misja Artemis II, niebezpieczna pogoda, Trump grozi Iranowi
warto wiedzieć
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
METEO
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
METEO
imageTitle
Szubarczyk najadł się strachu, ale pozostał w grze o mistrzostwa świata
EUROSPORT
imageTitle
Grad goli w Gdańsku. Lechia musiała walczyć do końca
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski ma propozycję dla Rosji
Świat
imageTitle
Craig Reedie nie żyje. Był wieloletnim szefem WADA
EUROSPORT
Wiatr uszkodził wiatrak w Tczewie
Drzewa spadały na samochody, wiatr uszkodził XIX-wieczny wiatrak
METEO
