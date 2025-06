Koszalin Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Pierwszą informację o tym, że we wtorek w gabinecie lekarskim pacjent miał zaatakować lekarza otrzymaliśmy na Kontakt24. O sprawę zapytaliśmy Komendę Miejską Policji w Koszalinie. - Wczoraj około godziny 14 dostaliśmy informację, że w Koszalinie przy ulicy Wąwozowej doszło do ataku na panią doktor psychiatrii - przekazała nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. I dodała, że mężczyzna "na początku uderzył panią doktor rękoma, rzucał sprzętem elektronicznym, a potem uderzył ją krzesłem".

Mężczyzna miał przy sobie nóż. Nie użył go. - Miał twierdzić, że lekarka kiedyś, kilka lat temu, przepisała mu złe leki - wyjaśniła policjantka.

Wołanie o pomoc lekarki usłyszał pacjent, czekający w korytarzu na wizytę. To on pierwszy zaalarmował służby. Podał rysopis agresora. Do policjantów zadzwonili też ludzie z zaparkowanych w pobliżu aut. Widzieli, jak mężczyzna wybiegł z gabinetu. Potrącił przy tym oczekującego na wizytę pacjenta.

Zatrzymany trafił na obserwację

- 45-latek został zatrzymany przez patrol tuż po zdarzeniu. To mieszkaniec Koszalina. Był trzeźwy. Ze względu na jego zachowanie został przewieziony do szpitala psychiatrycznego na badania. Jest dozorowany. Czekamy na opinię lekarzy. Kompletujemy materiał dowodowy, który przekażemy prokuraturze - powiedziała policjantka. Wstępne ustalenia wskazują na to, że mężczyźnie stawiane będą zarzuty napaści na funkcjonariusza publicznego, uszkodzenia ciała i zniszczenia mienia.

- Będziemy też sprawdzać wątek dotyczący gróźb w mediach społecznościowych, których miał dopuścić się 45-latek - dodała Kosiec. 63-letnia lekarka trafiła do szpitala. Ma obrażenia twarzy i złamane palce dłoni.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo