Zaatakował lekarkę w jej gabinecie. Ruch prokuratury

Wniosek prokuratury będzie rozpoznawał Sąd Rejonowy w Koszalinie. Śledczy chcą umorzenia postępowania prowadzonego przeciwko 45-letniemu Tomaszowi Ś. i umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk przekazała w czwartek, że wniosek należało skierować do sądu, gdyż powołani do sprawy biegli po przeprowadzonej obserwacji podejrzanego orzekli, że "miał on całkowicie zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem". Był niepoczytalny. Biegli uznali także, że "zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany ponownie popełni czyn znacznej szkodliwości społecznej".

Ranna lekarka, agresor z zarzutami

Na 45-latku ciążą zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim była lekarka podczas pracy, naruszenie czynności narządu jej ciała powyżej siedmiu dni i kierowania wobec niej gróźb pozbawienia życia. 63-latka doznała m.in. złamania palca lewej ręki, licznych obrażeń w obrębie głowy, na rękach, przedramionach.

Ponadto Tomasz Ś. usłyszał zarzut zniszczenia mienia w łącznej kwocie blisko 10 tys. zł na szkodę lekarki i jeszcze innej osoby. Został podejrzany także o atak na innego pacjenta, który był świadkiem napaści na lekarkę, i spowodowanie u niego obrażeń skutkujących naruszeniem czynności ciała poniżej siedmiu dni.

45-latek przyznał się do zarzucanych czynów, które zakwalifikowane zostały jako czyny o charakterze chuligańskim. Wyjaśniał, że motywem jego działania był kontakt z lekarką sprzed lat, gdy - w jego ocenie - miała mu ona przepisać "złe leki".

Czynności prokuratury wobec Tomasza Ś., a następnie posiedzenie aresztowe odbyło się w warunkach szpitalnych, ze względu na agresywne zachowanie mężczyzny podczas zatrzymania.

Zepchnął z fotela, uderzył drukarką

Do zdarzenia doszło 3 czerwca 2025 r. Tomasz Ś., mieszkaniec Koszalina, wszedł do prywatnego gabinetu 63-letniej psychiatry, zepchnął ją z fotela, uderzył drukarką w twarz, okładał ją rękami po całym ciele, rzucał w nią m.in. sprzętem komputerowym, krzesłem. Miał przy sobie nóż. Nie użył go.

Wołanie o pomoc lekarki usłyszał pacjent, czekający w korytarzu na wizytę. Wszedł do gabinetu i spłoszył agresora. Był pierwszym, który zadzwonił na policję. Podał rysopis mężczyzny. Sam też został przez niego poturbowany. Na policję zadzwonili obserwujący zdarzenie zaparkowanych w pobliżu aut.

45-latek został zatrzymany przez patrol tuż po zdarzeniu. Był trzeźwy.

Lekarka po zdarzeniu trafiła do szpitala. Została tam opatrzona, przebadana. Jeszcze tego samego dnia opuściła szpital. Nie wymagała dalszej hospitalizacji.