Szczecin

Zapadł wyrok dla gwałciciela. Sąd nie miał wątpliwości

Wyrok sądu (zdjęcie ilustracyjne)
Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Zapadł wyrok w jednej z najpoważniejszych spraw karnych ostatnich lat w Kołobrzegu. Seryjny gwałciciel usłyszał karę 30 lat pozbawienia wolności. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu skazał 44-letniego Jacka G. na karę łączną 30 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowiadał między innymi za zgwałcenie dwóch kobiet. Przestępstw dopuścił się w warunkach wielokrotnej recydywy.

Proces niejawny

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami od 21 stycznia 2026 roku. Rozprawom przewodniczył sędzia Sławomir Solnica. O wyroku poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.

- Sąd uznał oskarżonego za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. Oprócz kary więzienia orzeczono wobec niego 10-letni zakaz korzystania z praw publicznych. Jacek G. został także zobowiązany do zapłaty po 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz każdej z pokrzywdzonych kobiet - podsumowała Ewa Dziadczyk.

Ustalenia śledczych

Do przestępstw doszło 17 lutego 2025 roku w Kołobrzegu. W mieszkaniu, w którym przebywały dwie ponad 60-letnie kobiety, Jacek G. miał przemocą doprowadzić je do obcowania płciowego. W wyniku zdarzenia kobiety doznały obrażeń ciała, które według prokuratora "spowodowały naruszenie czynności ich narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni".

Awantura na drodze, jeden z kierowców wyciągnął pistolet

Awantura na drodze, jeden z kierowców wyciągnął pistolet

Zasztyletowała partnera w sylwestrową noc. Wyrok

Zasztyletowała partnera w sylwestrową noc. Wyrok

Mężczyzna działał w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa. Prokuratura podkreślała ten fakt jako istotny przy wymiarze kary. Oprócz przestępstw seksualnych Jacek G. odpowiadał także za zastraszanie pokrzywdzonych oraz stosowanie gróźb wobec świadków. Z materiału dowodowego wynikało, że groził kobietom pozbawieniem życia, jeśli zdecydują się powiadomić organy ścigania.

W trakcie śledztwa oskarżony nie przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN24

Rafał Molenda
Rafał Molenda
SENIOR NEWS DIGITAL WRITER
Czytaj także:
Brenay Kennard
Gwiazda TikToka ma zapłacić niemal 2 mln dolarów za rozbicie małżeństwa
Świat
Niemieckie służby pomagają humbakowi wrócić do morza
Próbują zepchnąć humbaka do Bałtyku. "Najwyższa pora na ciężki sprzęt"
METEO
shutterstock_1919734064
Gorzka czekolada. Tak zdrożał koszyk wielkanocny
BIZNES
Deszcz, mróz
Opady deszczu i śniegu oraz przymrozki. Alarmy IMGW w 10 województwach
METEO
Skradziony znak informujący o strefie czystego transportu w Krakowie
Znikające i niszczone znaki strefy czystego transportu. Są pierwsze zatrzymania
Kraków
Rozpadająca się kometa C/2025 K1
Kometa się rozpadła, a teleskop zrobił zdjęcia. "To coś wyjątkowego"
METEO
Zielona trucizna w rzece Olechówce
Zielona trucizna w rzece. Wiadomo, skąd pochodzi
Łódź
Szpital wojewódzki w Szczecinie
Atak hakerów na szpital. Ministerstwo zapowiada zmiany
Szczecin
Lotnisko Katowice-Pyrzowice
Było ich 11, przylecieli jednym samolotem. Zgubiły ich odpowiedzi na pytania
Katowice
Dom Rihanny w Beverly Hills
Niemal dwa miliony dolarów kaucji i groźba dożywocia po ostrzelaniu domu Rihanny
Kultura i styl
Syreny alarmowe Warszawa
Pod Warszawą zawyją syreny alarmowe
WARSZAWA
PSY
To nagranie widziały miliony osób. Jest prawdziwe, ale...
Świat
Zdarzenie miało miejsce w Opolu
Widzieli "ojca leżącego bez ruchu". Brawurowa akcja policji na nagraniu
Opole
Była listonoszka zatrzymana
Była listonoszka w mieszkaniu miała plik niedoręczonych listów. "Za dnia nie miałam czasu"
WARSZAWA
USS Abraham Lincoln
Amerykański marynarz ranny. Lotniskowiec "kontynuuje misję"
Świat
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
BIZNES
Strażacy otrzymali zgłoszenie po godzinie 8
W pożarze zginęło dwoje dzieci. Prokuratura o przyczynach
Poznań
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Stoch
Symboliczny gest. Stoch zaskoczony
EUROSPORT
shutterstock_2598858383
Zmiana czasu na letni: jak wpływa na sen, nastrój i zdrowie psychiczne?
Anna Bielecka
imageTitle
Pewnik, który ma zgubić Polaków
EUROSPORT
Ciągnął psa za motorowerem, zwierzę nie przeżyło
Ciągnął psa za motorowerem, zwierzę nie przeżyło. Zarzuty dla 72-latka
Olsztyn
Karol Nawrocki i Viktor Orban
Co słychać w kuluarach po wizycie Nawrockiego? "Nie będę udawał"
Polska
Opady śniegu w okolicy Bielska-Białej (Mazańcowice)
W godzinę mocno się zabieliło. Powrót zimy na zdjęciach Reportera24
METEO
Obiecujące wyniki innowacyjnego badania krwi. Ma pomóc w wykrywaniu aż 50 rodzajów nowotworu
Pobieranie krwi "bez wiedzy i zgody pacjentów". Jest ruch prokuratury
Kraków
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
BIZNES
imageTitle
Śnieg i wiatr w oczy skoczków. Dziwne kwalifikacje
EUROSPORT
Figure 3, humanoidalny robot w Białym Domu. Obok Melania Trump i Brigitte Macron
Ma 173 cm wzrostu, przywitał pierwsze damy w 11 językach
Świat
Parlament Europejski i decyzja w sprawie umowy celnej UE-USA
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
BIZNES
Sarah Mullally stanęła na czele Kościoła anglikańskiego
Pierwsza kobieta na czele Kościoła anglikańskiego. W tle konflikt
Justyna Zuber
