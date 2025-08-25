Pokłócił się z partnerką, był pijany, ale i tak ruszył w drogę

Mieszkaniec województwa mazowieckiego pokłócił się z partnerką i postanowił wsiąść za kierownicę - informuje policja z Kołobrzegu. Podczas jazdy stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi i uderzył w drzewa.
Był pijany, stanie przed sądem
Funkcjonariusze ustalili, że kierowca, w momencie zdarzenia, miał 1,46 promila alkoholu w organizmie i nie miał prawa jazdy. 27-latek będzie odpowiadał przed sądem za jazdę po pijanemu.
Grozi mu do trzech lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.
Autorka/Autor: MR/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Kołobrzeg