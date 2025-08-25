Pokłócił się z partnerką, był pijany, ale i tak ruszył w drogę

Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mieszkaniec województwa mazowieckiego pokłócił się z partnerką i postanowił wsiąść za kierownicę - informuje policja z Kołobrzegu. Podczas jazdy stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi i uderzył w drzewa.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał

Był pijany, stanie przed sądem

Funkcjonariusze ustalili, że kierowca, w momencie zdarzenia, miał 1,46 promila alkoholu w organizmie i nie miał prawa jazdy. 27-latek będzie odpowiadał przed sądem za jazdę po pijanemu.

Grozi mu do trzech lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

27-latek był pijany Źródło: KPP Kołobrzeg

Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem za swoje czyny Źródło: KPP Kołobrzeg