Przyczepa z koparką uderzyła w witrynę apteki Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu ulicy Rayskiego z Aleją Wyzwolenia w Szczecinie. - Samochód, który ją ciągnął był sprawny i przeszedł wszystkie przeglądy techniczne - wyjaśnia Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Szczecinie.

I dodaje, że przyczyny zdarzenia są wyjaśniane. - Od samochodu urwał się hak i w związku z tym przyczepka razem z mini-koparką, która na niej była, wjechała w witrynę jednej z aptek w centrum miasta. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Hanna Pieczyńska ZWiK Szczecin Źródło: TVN24

Koparka przewożona była na lawecie, która się odczepiła i wjechała w budynek Źródło: PAP/Marcin Bielecki

Na miejscu dwa zastępy straży pożarnej

Na miejscu zdarzenia pojawiły się wszystkie służby, w tym dwa strażackie zastępy.

- Nie było potrzeby ewakuacji. Konstrukcja budynku nie została naruszona - wyjaśnia Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Franciszek Goliński

Przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci. Ruch w miejscu kolizji odbywa się bez zakłóceń.

Opracował Rafał Molenda