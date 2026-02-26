Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu ulicy Rayskiego z Aleją Wyzwolenia w Szczecinie. - Samochód, który ją ciągnął był sprawny i przeszedł wszystkie przeglądy techniczne - wyjaśnia Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Szczecinie.
I dodaje, że przyczyny zdarzenia są wyjaśniane. - Od samochodu urwał się hak i w związku z tym przyczepka razem z mini-koparką, która na niej była, wjechała w witrynę jednej z aptek w centrum miasta. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Na miejscu dwa zastępy straży pożarnej
Na miejscu zdarzenia pojawiły się wszystkie służby, w tym dwa strażackie zastępy.
- Nie było potrzeby ewakuacji. Konstrukcja budynku nie została naruszona - wyjaśnia Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci. Ruch w miejscu kolizji odbywa się bez zakłóceń.
Opracował Rafał Molenda
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Gierat/TVN24