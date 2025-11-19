Dachował, próbując uniknąć kontroli

Goleniów (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Podczas wieczornej służby policjanci z Goleniowa zauważyli pojazd marki Renault, którego kierujący gwałtownie przyspieszył na widok radiowozu. Zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenia mundurowych, dlatego zdecydowali zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Niedługo później mężczyzna stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i dachował.

Kierowca renault był pod wpływem alkoholu Źródło: KPP Goleniów

- Badanie trzeźwości szybko wyjaśniło przyczynę jego nerwowej reakcji na widok patrolu. Urządzenie wykazało 0,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 0,63 promila - przekazała st. post. Martyna Kowalska, rzeczniczka prasowa policji w Goleniowie.

Kierowca odpowie przed sądem

W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, zabezpieczyli pojazd oraz sporządzili stosowną dokumentację. 60-latek wkrótce odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

