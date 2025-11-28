Ewakuują mieszkańców, 17 ulic będzie zamkniętych

Do zdarzenia doszło w Szczecinie Źródło: Google Earth

O znalezieniu przy ulicy Pomorskiej niewybuchu poinformował w piątek po południu szczeciński urząd miasta. Pochodzi on prawdopodobnie z 1945 r., kiedy toczyły się ciężkie walki o Dąbie. Pocisk znaleziono blisko gmachu III Liceum Ogólnokształcącego i skrzyżowania z ul. Emilii Gierczak. Miejsce zostało zabezpieczone.

Jak przekazał Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin, w sobotę rano planowana jest akcja saperów, którzy zabezpieczą, wykopią i wywiozą pocisk.

Podstawią autobusy i wywiozą ludzi w bezpieczne miejsce

O godz. 7 ma rozpocząć się ewakuacja lokatorów bloku przy ul. Emilii Gierczak 28-31 oraz wybranych budynków przy ul. Glazurowej, Goleniowskiej, Koszarowej, Pomorskiej, Portowej, Puckiej oraz Klubu Delta przy ul. Racławickiej i sklepu przy ul. Komfortowej.

Do dyspozycji osób ewakuowanych na przystanek "Plac Słowiański" o godz. 06:50 podstawione zostaną autobusy. Około godz. 8 pojazdy odjadą do wyznaczonej tzw. strefy bezpiecznej przy SP nr 71 przy ul. Bośniackiej.

Zakaz przebywania na ulicach

Na czas pracy saperów ustanowiono też zakaz przebywania na otwartej przestrzeni, który obejmuje mieszkańców ulic: Lotniczej, Klombowej, Pokładowej, Al. Przyjaciół, Kostrzyńska, Elbląska, Narzędziowa, Miła, Potok, Letnia, Jesienna (od nr 18 w stronę Wiosennej), Gryfińska (od nr 18), Emilii Gierczak (od nr 53), Żaglowa (od nr 7), Jeziorna (nr 8 w kierunku Szybowcowej), Szybowcowa (nr 123 do skrzyżowania z Rumuńską), Rumuńska (do skrzyżowania z ul Goleniowską).

Zamieszkujący ten obszar nie będą mogli opuścić budynków od godziny 8 do odwołania zakazu komunikatami z radiowozów policji i straży miejskiej. Włączona zostanie też syrena alarmowa przy ul. Pomorskiej.

Od godziny 08:00 do odwołania mogą wystąpić przerwy w kursowaniu autobusów linii: 56, 64, 77, 93, 96, 97, C.

