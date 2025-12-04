Zderzenie osobówki z pojazdem wojskowym. Jedna osoba poszkodowana

Jak przekazał nam dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, samochód osobowy zderzył się z pojazdem wojskowym na pasie awaryjnym drogi S6. Policja w Koszalinie dodała, że to samochód wojskowy stał na tym pasie i miał włączone światła awaryjne.
Jak dodali funkcjonariusze, ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie kierowca osobowej toyoty nie zauważył świateł i wjechał w pojazd.
Jedna osoba została poszkodowana - to kierowca toyoty, który trafił do szpitala.
Utrudnienia
Na miejscu cały czas pracują służby.
Droga S6 w kierunku Kołobrzegu jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Szczecinek112/Facebook