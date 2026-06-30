Szczecin Akcja ratunkowa na Bałtyku. Ewakuowali pasażera ze statku

Akcja ratunkowa na Bałtyku. Ewakuacja pasażera Źródło wideo: Sebastian Kluska Źródło zdj. gł.: Sebastian Kluska

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Jak poinformował Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, we wtorek (30 czerwca) konieczna była pilna ewakuacja medyczna pasażera statku Deutschland. U mężczyzny podejrzewano zawał serca.

Akcja 228. Medevac ze statku Deutschland na wysokości Darłowa. W akcji brał udział śmigłowiec Rescue 511 @MarWojRP oraz m/s Tajfun z MSR Darłowo. pic.twitter.com/FFhEXU4gEz — Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) June 30, 2026 Rozwiń

Akcja ratunkowa została przeprowadzona z wykorzystaniem śmigłowca Rescue 511 Marynarki Wojennej RP, przy asyście statku ratowniczego Tajfun z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Darłowie. Pacjenta podjęto ze statku na wysokości Darłowa i przetransportowano do szpitala w Słupsku.

Dzięki sprawnej współpracy służb akcja przebiegła bez zakłóceń, a pacjent szybko trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

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