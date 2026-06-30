Akcja ratunkowa na Bałtyku. Ewakuowali pasażera ze statku
Jak poinformował Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, we wtorek (30 czerwca) konieczna była pilna ewakuacja medyczna pasażera statku Deutschland. U mężczyzny podejrzewano zawał serca.
Akcja ratunkowa została przeprowadzona z wykorzystaniem śmigłowca Rescue 511 Marynarki Wojennej RP, przy asyście statku ratowniczego Tajfun z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Darłowie. Pacjenta podjęto ze statku na wysokości Darłowa i przetransportowano do szpitala w Słupsku.
Dzięki sprawnej współpracy służb akcja przebiegła bez zakłóceń, a pacjent szybko trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.
Źródło: tvn24.pl